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Жизнь

Главный эпидемиолог Алтайского края объяснила случаи заражения ковидом после вакцинации

Небольшой процент вакцинированных от коронавируса все равно может заболеть даже после прививки, сообщила главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Все дело в сроках формирования иммунитета, пишет «Политсибру».

Вакцинация от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса.
zdravalt.ru

Между первой и второй прививками проходит 21 день, за который иммунитет только начинает формироваться. После второго укола человек ждет еще 21 день, и только потом можно говорить о том, что иммунитет получен.

Поэтому реально заболеть на второй, третий или пятый день после прививки, когда антитела еще не успели выработаться, пояснила главный эпидемиолог.

Она напомнила, что «нет такой прививки, которая гарантирует, что человек на 100% не заболеет».

«Мы очень малый период времени прививаем. Должно пройти немного больше, должны быть проведены определенные исследования, чтобы понимать, насколько человек будет защищен. На сегодняшний день вакцина вызывает высокий иммунитет», — утверждает Переладова.

Ранее сообщалось, что в крае зафиксировали единичные случаи заражения коронавирусом после вакцинации «Спутник V».

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