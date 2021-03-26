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В Алтайском крае зафиксировали случаи заражения ковидом после массовой вакцинации

Единичные случаи заражения коронавирусом после вакцинации «Спутник V» зафиксировали в Алтайском крае, пишет amic.ru со ссылкой на главного внештатного специалиста краевого минздрава по инфекционным болезням Валерия Шевченко.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Он не назвал число таких случаев, но подчеркнул, что их немного. Более объективная картина появится после проведения массовой иммунизации — во второй половине года.

Причем вирус подхватили даже те, кто уже поставил второй компонент прививки.

«У этих людей болезнь, как правило, протекает в легкой или средней форме, часто — бессимптомно. Бояться этого точно не надо», — сказал специалист.

Факты заражения не опровергают эффективность «Спутник V» и не свидетельствуют о плохом качестве вакцины, заметил Шевченко.

«Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере прогнозируемая. Здесь можно провести аналогию с вакцинацией против гриппа. Когда мы ставим прививку, то говорим, что она гарантированно защищает только от тяжелой формы заболевания, от риска гибели от инфекции. При этом вероятность, что болезнь разовьется в легкой форме, существует», — цитирует эксперта источник.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Чаще всего привитые заболевают после введения первого компонента вакцины, так как инкубационный период может проходить, когда биологическая устойчивость организма к вирусу только начинает формироваться или антитела еще не успели выработаться.

Случаи заражения после второй прививки случаются значительно реже, отметил инфекционист.

По данным оперштаба на 25 марта, 24 027 человек в Алтайском крае получили первую прививку и 57 286 человек уже полностью привиты.

В ноябре 2020 года стало известно, что после вакцинации заболели трое медработников.

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