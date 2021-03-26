В Алтайском крае зафиксировали случаи заражения ковидом после массовой вакцинации

Он не назвал число таких случаев, но подчеркнул, что их немного. Более объективная картина появится после проведения массовой иммунизации — во второй половине года.
Причем вирус подхватили даже те, кто уже поставил второй компонент прививки.
«У этих людей болезнь, как правило, протекает в легкой или средней форме, часто — бессимптомно. Бояться этого точно не надо», — сказал специалист.
Факты заражения не опровергают эффективность «Спутник V» и не свидетельствуют о плохом качестве вакцины, заметил Шевченко.
«Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере прогнозируемая. Здесь можно провести аналогию с вакцинацией против гриппа. Когда мы ставим прививку, то говорим, что она гарантированно защищает только от тяжелой формы заболевания, от риска гибели от инфекции. При этом вероятность, что болезнь разовьется в легкой форме, существует», — цитирует эксперта источник.
Чаще всего привитые заболевают после введения первого компонента вакцины, так как инкубационный период может проходить, когда биологическая устойчивость организма к вирусу только начинает формироваться или антитела еще не успели выработаться.
Случаи заражения после второй прививки случаются значительно реже, отметил инфекционист.
По данным оперштаба на 25 марта, 24 027 человек в Алтайском крае получили первую прививку и 57 286 человек уже полностью привиты.
В ноябре 2020 года стало известно, что после вакцинации заболели трое медработников.