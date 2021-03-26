В Алтайском крае зафиксировали случаи заражения ковидом после массовой вакцинации

Единичные случаи заражения коронавирусом после вакцинации «Спутник V» зафиксировали в Алтайском крае, пишет amic.ru со ссылкой на главного внештатного специалиста краевого минздрава по инфекционным болезням Валерия Шевченко.

Он не назвал число таких случаев, но подчеркнул, что их немного. Более объективная картина появится после проведения массовой иммунизации — во второй половине года.

Причем вирус подхватили даже те, кто уже поставил второй компонент прививки.

«У этих людей болезнь, как правило, протекает в легкой или средней форме, часто — бессимптомно. Бояться этого точно не надо», — сказал специалист.

Факты заражения не опровергают эффективность «Спутник V» и не свидетельствуют о плохом качестве вакцины, заметил Шевченко.

«Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере прогнозируемая. Здесь можно провести аналогию с вакцинацией против гриппа. Когда мы ставим прививку, то говорим, что она гарантированно защищает только от тяжелой формы заболевания, от риска гибели от инфекции. При этом вероятность, что болезнь разовьется в легкой форме, существует», — цитирует эксперта источник.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Чаще всего привитые заболевают после введения первого компонента вакцины, так как инкубационный период может проходить, когда биологическая устойчивость организма к вирусу только начинает формироваться или антитела еще не успели выработаться.

Случаи заражения после второй прививки случаются значительно реже, отметил инфекционист.

По данным оперштаба на 25 марта, 24 027 человек в Алтайском крае получили первую прививку и 57 286 человек уже полностью привиты.

В ноябре 2020 года стало известно, что после вакцинации заболели трое медработников.