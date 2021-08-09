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Главный эпидемиолог Алтайского края ревакцинировалась от ковида

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова поставила повторную прививку от коронавируса, пишет «КП».

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Анна Зайкова.

Первый раз Переладова вакцинировалась в сентябре 2020 года и стала первым в регионе человеком, которому сделали эту прививку.

18 июля она вновь пришла на вакцинацию за первой дозой и 8 августа — за второй.

«У меня все хорошо. Никаких нет проблем, все проходит без осложнений, как и после первой прививки. Также сейчас повторную вакцинацию проходит вся моя семья», — рассказала Ирина Переладова.

Она обратила внимание, что недавно завезенный в регион «Спутник Лайт» — не панацея и использовать его нужно по минимуму, потому что «эта прививка ставится в том случае, если у людей есть определенные противопоказания».

Повторная прививка спустя более полугода после первой обязательна для тех, кто попадает в категорию работников, подлежащих обязательной вакцинации.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Обязательная вакцинация

27 июля официально вступило в силу постановление о проведении в Алтайском крае профилактических прививок против COVID-19 для отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

  • торговля и общепит,
  • образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
  • ЖКХ и энергетика,
  • банки и услуги связи,
  • санатории и туруслуги,
  • общественный транспорт и такси,
  • бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
  • муниципальная и госслужба,
  • полиция, Росгвардия и МЧС.
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