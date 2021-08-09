Главный эпидемиолог Алтайского края ревакцинировалась от ковида

Первый раз Переладова вакцинировалась в сентябре 2020 года и стала первым в регионе человеком, которому сделали эту прививку.
18 июля она вновь пришла на вакцинацию за первой дозой и 8 августа — за второй.
«У меня все хорошо. Никаких нет проблем, все проходит без осложнений, как и после первой прививки. Также сейчас повторную вакцинацию проходит вся моя семья», — рассказала Ирина Переладова.
Она обратила внимание, что недавно завезенный в регион «Спутник Лайт» — не панацея и использовать его нужно по минимуму, потому что «эта прививка ставится в том случае, если у людей есть определенные противопоказания».
Повторная прививка спустя более полугода после первой обязательна для тех, кто попадает в категорию работников, подлежащих обязательной вакцинации.
Обязательная вакцинация
27 июля официально вступило в силу постановление о проведении в Алтайском крае профилактических прививок против COVID-19 для отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.
Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:
- торговля и общепит,
- образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
- ЖКХ и энергетика,
- банки и услуги связи,
- санатории и туруслуги,
- общественный транспорт и такси,
- бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
- муниципальная и госслужба,
- полиция, Росгвардия и МЧС.