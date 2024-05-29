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Жизнь

Главный ингредиент предложили изменить в апельсиновом соке

В составе апельсинового сока могут произойти изменения. Вместо апельсинов в напитке предлагают использовать мандарины, сообщает Financial Times (FT).

Причина изменений — кризис цитрусовых. Фьючерсы на апельсиновый сок растут с конца 2022 года, когда ураган обрушился на апельсиновые рощи в американской Флориде, главном производителе сока в США. Тогда урожай упал до минимума почти за 80 лет.

Теперь участники рынка ожидают еще большего роста цен из-за неурожая в Бразилии — крупнейшем в мире производителе апельсинового концентрата. Там стоимость напитка выросла из-за засухи и заражения деревьев «болезнью желтого дракона», которая портит вкус плодов.

По оценкам организации Fundecitrus, в этом году производство сократилось на четверть — до 232 млн ящиков апельсинов.

В Международной ассоциации производителей фруктовых и овощных соков (IFU) предложили заменить апельсины другими цитрусовыми из-за их дефицита. Это связано с тем, что мандариновое дерево более устойчиво к экстремальным погодным условиям по сравнению с апельсиновым.

Для внедрения нового состава напитка потребуется утвердить его в соответствии с международными пищевыми стандартами и внести изменения в нормативные документы на национальном уровне. Компания Seven & i Holdings, владелец сети супермаркетов 7-Eleven, уже увеличила поставки мандаринов в страну и начала выпускать напиток из смеси мандаринов и апельсинов.

Ранее сообщалось, что названы причины ускорения роста цен на продукты в Алтайском крае.

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