Главный полицейский инспектор приедет в Барнаул

Главный инспектор МВД России Игорь Золотов приедет в Барнаул, чтобы провести прием граждан, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Его можно будет спросить обо всем, что касается работы полиции.

К полковнику полиции можно будет обратиться с жалобами, заявлениями и предложениями, касающимися работы краевого главка МВД и подчиненных территориальных органов.

Прием граждан будет в воскресенье, 29 марта с 10:00 в здании ГУ МВД России по Алтайскому краю в Барнауле (пр. Ленина, 74).