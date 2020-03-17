Главный полицейский инспектор приедет в Барнаул

Главный инспектор МВД России Игорь Золотов приедет в Барнаул, чтобы провести прием граждан, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Его можно будет спросить обо всем, что касается работы полиции.
ГУ МВД по Алтайскому краю.
Анна Зайкова, altapress.ru
К полковнику полиции можно будет обратиться с жалобами, заявлениями и предложениями, касающимися работы краевого главка МВД и подчиненных территориальных органов.
Прием граждан будет в воскресенье, 29 марта с 10:00 в здании ГУ МВД России по Алтайскому краю в Барнауле (пр. Ленина, 74).
Предварительно нужно записаться по телефону: 8 (3852) 39-39-81, либо при личном обращении в управление делопроизводства и режима главного управления по адресу пр. Ленина, 74. Необходимо сообщить свое ФИО, адрес проживания и содержание вопроса.