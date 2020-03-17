Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Главный полицейский инспектор приедет в Барнаул

Главный инспектор МВД России Игорь Золотов приедет в Барнаул, чтобы провести прием граждан, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Его можно будет спросить обо всем, что касается работы полиции.

ГУ МВД по Алтайскому краю.
ГУ МВД по Алтайскому краю.
Анна Зайкова, altapress.ru

К полковнику полиции можно будет обратиться с жалобами, заявлениями и предложениями, касающимися работы краевого главка МВД и подчиненных территориальных органов.

Прием граждан будет в воскресенье, 29 марта с 10:00 в здании ГУ МВД России по Алтайскому краю в Барнауле (пр. Ленина, 74).

Предварительно нужно записаться по телефону: 8 (3852) 39-39-81, либо при личном обращении в управление делопроизводства и режима главного управления по адресу пр. Ленина, 74. Необходимо сообщить свое ФИО, адрес проживания и содержание вопроса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость