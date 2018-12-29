Главный полицейский Рубцовска покинул пост после скандала с нападением на охранника

Руководитель межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» Евгений Сидоров оставил службу и ушел на пенсию, сообщает «Банкфакс». Летом его обвиняли в том, что он напал на охранника городского рынка.

Напомним, летом в соцсетях появилась информация о том, что 21 июля Сидоров и его помощница Карина якобы вместе выходили из гостиницы и в пьяном виде пришли на рынок.

Охранник попросил их выйти, после чего Сидоров в нецензурной форме сказал, что закатает его в бетон. Даже вроде избили его. Охрана вызвала полицию, но приехавшие полицейские были Сидоровым унижены прилюдно и были посланы *****. Сказал что завтра их уволит, если будет огласка, — говорилось в сообщении.

В подтверждение этой версии публиковали отрывки видео, но на кадрах фактов нарушений не было. Многие комментаторы, которых не убедили обрывочные видео, предположили, что ничего не происходило, а информацию разместили из-за личной неприязни автора к руководителю МВД.

В ГУ МВД провели проверку, пишет «Банкфакс». Ее результаты неизвестны. По данным издания, дминистрация Рубцовска пыталась заступиться за Евгения Сидорова. Так, глава города Дмитрий Фельдман направил письмо в ГУ МВД по Алтайскому краю с просьбой поощрить начальника отдела.

Отдел «Рубцовский» возглавил временно исполняющий обязанности подполковник Василий Демин, ранее руководивший ОМВД России по Тальменскому району.