26 июня
﻿
Жизнь

Главный приз - баран. Татаро-башкирский праздник «Сабантуй» прошел в Барнауле

Национальные диаспоры Барнаула отметили свой праздник в парке "Арлекино" 25 июня, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

"Сабантуй" в парке "Арлекино".
"Сабантуй" в парке "Арлекино".
barnaul.org

На празднике выступили фольклорные ансамбли и мастера искусств Республики Татарстан.

Гостям предложили посоревноваться в национальной борьбе "Куряш", главный приз в которой - баран.

Победителем стал Абсолютный Батыр, который по традиции прошел почетный круг с главным трофеем.

Собравшиеся также поучаствовали в боях мешками на бревне, беге в мешках, беге с ведрами с водой и в других соревнованиях.

После всем предложили попробовать национальные блюда: плов, чак-чак, эчпочмак, перемяч с мясом, бялеш и другие.

Ранее altapress.ru показал, как барнаульская молодежь отметила свой главный день в году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость