Главный российский «сват» рассказал о съемках сериала и почему ушел из театра сатиры

Актер Федор Добронравов рассказал, что, хотя во многих странах мира ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, постепенно ослабляют, о возобновлении съемок седьмого сезона «Сватов» речи пока не идет.

«Пока съемки находятся в подвешенном состоянии. Хотели доснять все этим летом, но из-за пандемии все подвисло. Вот так и живем. Сейчас пока никто ничего не знает», — рассказал Добронравов «Телепрограмме».

Актер ответил также на вопрос журналистов о том, почему он покинул Театр сатиры, в котором работал долгое время.

«Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. И это было мое решение. Я так же продолжаю играть в Театре сатиры спектакль „Где мы?“. И, даст бог, буду играть его и в дальнейшем. <…> Честно говоря, я вообще не хочу комментировать эту тему. Есть люди, ищущие пиара. Я же не отношу себя к их числу», — отметил Федор Добронравов.

Без двух главных героев

Съемки нового сезона российского сериала «Сваты» пройдут без двух главных героев. Зрители не смогут больше увидеть родителей Ольги Николаевны, потому как игравшие их Ольга Аросева и Владимир Зельдин скончались.

Аросева скончалась в Москве в 2013 году, а Зельдина не стало в октябре 2016 года, отмечает Life.

Работа над седьмым сезоном шла еще в 2017 году, однако отснятые тогда сцены комедии зрители не увидят. В 2019-м производство серий начали с нуля.

О сериале

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Он выходит с 2008 года, пишет mail.ru. Главные герои приходятся друг другу сватами. В сериале, помимо Добронравова, играют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Даниил Белых, Николай Добрынин.