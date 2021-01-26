Главный синоптик Алтайского края уехал на повышение в Новосибирск

Начальник алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер переехал в Новосибирск, где возглавил другое климатическое учреждение, сообщает ГТРК «Алтай» .

В Новосибирске Люцигер возглавил «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Соответствующая информация есть в разделе «руководство» на сайте сибирского УГМС.

На сайте Алтайского ЦГМС исполняющим обязанности начальника значится Дмитрий Савин.

«Савин более 10 лет он работал заместителем начальника алтайского Гидрометцентра, отвечал за экономическую деятельность», — отмечает «Вести-Алтай».

Александр Люцигер в алтайской метеослужбе проработал более 25 лет, начав с должности инженера в отделе аэрологии.

Алтайский Гидрометцентр Люцигер возглавлял десять лет — с 2010 года.