6 июня
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Жизнь

Главный синоптик Сибири объяснила феномен пыльных бурь на Алтае

По температурным значениям мая 2022 года вошел в пятерку самых жарких за все года наблюдений в Алтайском крае. Об этом на прошлой неделе сообщила Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По ее словам, появление суховея и пыльных бурь вполне закономерно.

Пылевая буря.
Пылевая буря.
t.me/barnaul_region

По словам синоптики, пылевые вихри в летний период можно наблюдать и в городе, и на открытой природной местности.

Анна Лапчик,
начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

В условиях засушливой погоды, когда в дневные часы воздух сильно прогревается и активно поднимается вверх, он может с собой поднимать частицы земли, которые иссушились до состояния пыли.

Анна Лапчик также отметила, что на отдельных метеостанциях в Алтайском крае отмечались рекордно высокие показатели по температуре воздуха. Новую волну потепления для нашего региона она прогнозирует ближе к концу текущей неделе.

В целом же лето в крае ожидается жарким и засушливым. Исключение составит лишь август, когда по северо-западным территориям пройдут обильные дожди.

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