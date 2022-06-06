Главный синоптик Сибири объяснила феномен пыльных бурь на Алтае

По словам синоптики, пылевые вихри в летний период можно наблюдать и в городе, и на открытой природной местности.
Анна Лапчик,
начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
В условиях засушливой погоды, когда в дневные часы воздух сильно прогревается и активно поднимается вверх, он может с собой поднимать частицы земли, которые иссушились до состояния пыли.
Анна Лапчик также отметила, что на отдельных метеостанциях в Алтайском крае отмечались рекордно высокие показатели по температуре воздуха. Новую волну потепления для нашего региона она прогнозирует ближе к концу текущей неделе.
В целом же лето в крае ожидается жарким и засушливым. Исключение составит лишь август, когда по северо-западным территориям пройдут обильные дожди.