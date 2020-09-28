Главный юрист сибирского МЧС хранил полкило наркотиков и 14 граммов растений

Начальника юридического отдела регионального МЧС задержали 24 сентября, сообщили изданию источники.
«Подполковника МЧС задержали вечером во дворе дома в Чите. У него было обнаружено и изъято 515 граммов марихуаны и 14 граммов наркотических растений», — рассказал собеседник.
По его словам, задержанный незаконно приобрел и хранил вещества якобы для личного употребления. 25 сентября возбудили уголовное дело.
Силовые ведомства не смогли оперативно прокомментировать изданию ситуацию.
Ранее в Хакасии за раскрытие гостайны осудили полицейского, обвинившего начальство в крышевании наркобизнеса и записавшего видеообращение по этому поводу.