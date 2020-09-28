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Жизнь

Главный юрист сибирского МЧС хранил полкило наркотиков и 14 граммов растений

В Забайкальском крае задержали подполковника МЧС, купившего наркотики, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на свои источники.

Наручники.
Наручники.
СС0

Начальника юридического отдела регионального МЧС задержали 24 сентября, сообщили изданию источники.

«Подполковника МЧС задержали вечером во дворе дома в Чите. У него было обнаружено и изъято 515 граммов марихуаны и 14 граммов наркотических растений», — рассказал собеседник.

По его словам, задержанный незаконно приобрел и хранил вещества якобы для личного употребления. 25 сентября возбудили уголовное дело.

Силовые ведомства не смогли оперативно прокомментировать изданию ситуацию.

Ранее в Хакасии за раскрытие гостайны осудили полицейского, обвинившего начальство в крышевании наркобизнеса и записавшего видеообращение по этому поводу.

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