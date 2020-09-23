Полицейского, обвинившего начальство в крышевании наркобизнеса, осудили за раскрытие гостайны

В Республике Хакасия на 8 лет отправили в колонию бывшего начальника местного отдела наркоконтроля Юрия Зайцева, сообщает региональный СК.

Ранее Зайцев записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что наркобизнес в Хакасии и Красноярском крае «крышуют» полицейские.

«Организованное преступное сообщество, в которое входят высокопоставленные сотрудники полиции. Занимается незаконным сбытом наркотических средств с целью получения денежной выгоды под видом документированной преступной деятельности интернет-магазина, специализирующегося на продаже синтетических наркотиков», — рассказал Зайцев.

Он назвал несколько фамилий, в том числе начальника, на котором, по утверждению Зайцева, якобы завязана вся деятельность интернет-магазина.

Зайцев также заявил, что начальство запрещало задерживать крупных «агентов», поскольку они якобы помогали ловить мелких дилеров, у которых не было прикрытия — это, по его словам, увеличивало показатели раскрываемости.

Как отмечает «Проспект Мира», Зайцев якобы писал заявление по этому поводу, однако даже не провели проверку. Но зато заинтересовались самим полицейским.

По данным следствия, Зайцев, действуя из корыстных побуждений, самостоятельно вступил в переписку с неустановленным лицом, «являющимся оператором одного из интернет-магазинов по сбыту наркотических средств».

Этому неустановленному лицу, которого вычислить так и не удалось, бывший полицейский пообещал помочь найти человека, который украл несколько «закладок» с наркотиками.

«Договорился за взятку в виде криптовалюты биткоин задержать лицо, похитившее у оператора часть наркотических средств, переданных ему для размещения „закладок“, с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности», — рассказали в СК.

Также Зайцев, как выяснили следователи, сообщал опять-таки неустановленному лицу «секретные сведения, составляющие государственную тайну».

«О проводимых и планируемых к проведению сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятиях, сроках их проведения, с целью обеспечения безопасности участников организованной группы, осуществлявших незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин, а также инструктировал о принятии необходимых мер предосторожности для избежания задержания сотрудниками полиции», — уточнили гостайны в ведомстве.

В итоге Зайцева отправили в колонию общего режима на 8 лет и оштрафовали на 156 тыс. рублей, а также лишили звания подполковник полиции и на четыре года запретили занимать должности представителей власти.

Ранее в Красноярском крае одного из руководителей колонии ФСИН повысили после скандального видео, на котором якобы унижают заключенного.