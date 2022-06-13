Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 13 по 19 июня. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Начало недели может оказаться довольно эмоциональным. А середина — напряженной. Многие почувствуют успокоение и удовлетворение только к выходным. Пожалуй, четверг и пятница — оптимальные дни для важных дел.

АП 1. Не расстраивайтесь если партнерство перестанет приносить желаемый результат. Деньги оставьте в покое. Смысл происходящего сможете увидеть уже к концу недели. Не делайте скоропалительных выводов.

АП 2. Не стоит волноваться и принимать судьбоносные решения. Не пугайтесь, если силы покинут или вы не сможете контролировать эмоции. Не устраивайте разборки, проводите больше времени в уединении.

АП 3. Вы почувствуете желание блистать Сообразительность и красноречие у вас на высоте. Обучайтесь, обучайте, проводите переговоры. Не уходите в работу с головой. Отдыхайте и уделите внимание детям.

АП 4. Не нужно уходить в долги Инвестиции в образование — стоящее дело. Но отложите их на вторую половину недели.

АП 5. Внимательнее отнеситесь к самочувствию Не перегружайте себя делами. Ваша работа обязательно принесет свои плоды. Не форсируйте события. Отдохните с детьми.

АП 6. Вы можете переживать за здоровье партнера Не суетитесь и не паникуйте, что что-то идет не по вашему плану, не идеально. Возможно, близкие потребуют вашего внимания.

АП 7. Перенесите выяснение отношений на выходные, если не можете их вовсе избежать. Вы сейчас не в той форме, чтобы вступать в борьбу. На следующей неделе более адекватно сможете разобраться в ситуации.

АП 8. Максимально проявите свою уникальность Не обижайтесь, если кто-то не оценит вас по достоинству. Не вступайте в споры, конфликты. Особенно со старшими.

АП 9. Не расстраивайтесь из-за неожиданных трат Особенно, если это траты на отдых и здоровье. Возможно, вы давно хотели потратиться на путешествие? Может, время настало?

АП 10. Сосредоточьтесь на плане или желании, связанным с жильем. С тратами не торопитесь, все хорошенько проверьте, обдумайте. К концу недели будет проще и безопаснее принимать решения.

АП 11. Не переживайте из-за заработка Желаемое получите, если справитесь с эмоциями. Вам нужен отдых от работы.

АП 12. Вы как никогда обогатитесь Не спешите инвестировать в учебу и образование детей. Денежные вопросы на неделе могут вызвать путаницу. Сохраняйте спокойствие.