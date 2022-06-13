13 июня
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Жизнь

Главное — не расстраивайтесь. Какое будущее ждет всех с 13 по 19 июня

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 13 по 19 июня. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога.

ОАП 2.
ОАП 2.
altapress.ru.

Начало недели может оказаться довольно эмоциональным. А середина — напряженной. Многие почувствуют успокоение и удовлетворение только к выходным. Пожалуй, четверг и пятница — оптимальные дни для важных дел.

АП 1.
АП 1.

Не расстраивайтесь

если партнерство перестанет приносить желаемый результат. Деньги оставьте в покое. Смысл происходящего сможете увидеть уже к концу недели. Не делайте скоропалительных выводов.

АП 2.
АП 2.

Не стоит волноваться

и принимать судьбоносные решения. Не пугайтесь, если силы покинут или вы не сможете контролировать эмоции. Не устраивайте разборки, проводите больше времени в уединении.

АП 3.
АП 3.

Вы почувствуете желание блистать

Сообразительность и красноречие у вас на высоте. Обучайтесь, обучайте, проводите переговоры. Не уходите в работу с головой. Отдыхайте и уделите внимание детям.

АП 4.
АП 4.

Не нужно уходить в долги

Инвестиции в образование — стоящее дело. Но отложите их на вторую половину недели.

АП 5.
АП 5.

Внимательнее отнеситесь к самочувствию

Не перегружайте себя делами. Ваша работа обязательно принесет свои плоды. Не форсируйте события. Отдохните с детьми.

АП 6.
АП 6.

Вы можете переживать за здоровье партнера

Не суетитесь и не паникуйте, что что-то идет не по вашему плану, не идеально. Возможно, близкие потребуют вашего внимания.

АП 7.
АП 7.

Перенесите выяснение отношений

на выходные, если не можете их вовсе избежать. Вы сейчас не в той форме, чтобы вступать в борьбу. На следующей неделе более адекватно сможете разобраться в ситуации.

АП 8.
АП 8.

Максимально проявите свою уникальность

Не обижайтесь, если кто-то не оценит вас по достоинству. Не вступайте в споры, конфликты. Особенно со старшими.

АП 9.
АП 9.

Не расстраивайтесь из-за неожиданных трат

Особенно, если это траты на отдых и здоровье. Возможно, вы давно хотели потратиться на путешествие? Может, время настало?

АП 10.
АП 10.

Сосредоточьтесь на плане

или желании, связанным с жильем. С тратами не торопитесь, все хорошенько проверьте, обдумайте. К концу недели будет проще и безопаснее принимать решения.

АП 11.
АП 11.

Не переживайте из-за заработка

Желаемое получите, если справитесь с эмоциями. Вам нужен отдых от работы.

АП 12.
АП 12.

Вы как никогда обогатитесь

Не спешите инвестировать в учебу и образование детей. Денежные вопросы на неделе могут вызвать путаницу. Сохраняйте спокойствие.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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