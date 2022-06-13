Начало недели может оказаться довольно эмоциональным. А середина — напряженной. Многие почувствуют успокоение и удовлетворение только к выходным. Пожалуй, четверг и пятница — оптимальные дни для важных дел.
Не расстраивайтесь
если партнерство перестанет приносить желаемый результат. Деньги оставьте в покое. Смысл происходящего сможете увидеть уже к концу недели. Не делайте скоропалительных выводов.
Не стоит волноваться
и принимать судьбоносные решения. Не пугайтесь, если силы покинут или вы не сможете контролировать эмоции. Не устраивайте разборки, проводите больше времени в уединении.
Вы почувствуете желание блистать
Сообразительность и красноречие у вас на высоте. Обучайтесь, обучайте, проводите переговоры. Не уходите в работу с головой. Отдыхайте и уделите внимание детям.
Не нужно уходить в долги
Инвестиции в образование — стоящее дело. Но отложите их на вторую половину недели.
Внимательнее отнеситесь к самочувствию
Не перегружайте себя делами. Ваша работа обязательно принесет свои плоды. Не форсируйте события. Отдохните с детьми.
Вы можете переживать за здоровье партнера
Не суетитесь и не паникуйте, что что-то идет не по вашему плану, не идеально. Возможно, близкие потребуют вашего внимания.
Перенесите выяснение отношений
на выходные, если не можете их вовсе избежать. Вы сейчас не в той форме, чтобы вступать в борьбу. На следующей неделе более адекватно сможете разобраться в ситуации.
Максимально проявите свою уникальность
Не обижайтесь, если кто-то не оценит вас по достоинству. Не вступайте в споры, конфликты. Особенно со старшими.
Не расстраивайтесь из-за неожиданных трат
Особенно, если это траты на отдых и здоровье. Возможно, вы давно хотели потратиться на путешествие? Может, время настало?
Сосредоточьтесь на плане
или желании, связанным с жильем. С тратами не торопитесь, все хорошенько проверьте, обдумайте. К концу недели будет проще и безопаснее принимать решения.
Не переживайте из-за заработка
Желаемое получите, если справитесь с эмоциями. Вам нужен отдых от работы.
Вы как никогда обогатитесь
Не спешите инвестировать в учебу и образование детей. Денежные вопросы на неделе могут вызвать путаницу. Сохраняйте спокойствие.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.