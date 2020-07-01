Главного госинспектора труда региона задержали за взятку от предприятия, где погибли два человека

Главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда обвинили в «получении взятки должностным лицом».
«В конце 2019 года обвиняемый получил от генерального директора ООО „Восход“ взятку в виде денежных средств в размере 150 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
За эти деньги инспектор пообещал скрыть выявленные на предприятии нарушения по технике безопасности и охране труда.
Примечательно, что произошло это после несчастного случая — во время ремонта водопроводных сетей обрушился грунт, погибли двое мужчин 41 и 43 лет.
Инспектор признал свою вину в получении взятки, его отправили под домашний арест.
Ранее в Иркутске другой высокопоставленный чиновник не знал куда бежать, когда к мэрии подъехали следователи — суета попала на видео.