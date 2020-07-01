Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июля 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Главного госинспектора труда региона задержали за взятку от предприятия, где погибли два человека

В Иркутской области за получение взятки задержали главного проверяющего безопасность и охрану труда в регионе, сообщает региональный СК.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда обвинили в «получении взятки должностным лицом».

«В конце 2019 года обвиняемый получил от генерального директора ООО „Восход“ взятку в виде денежных средств в размере 150 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

За эти деньги инспектор пообещал скрыть выявленные на предприятии нарушения по технике безопасности и охране труда.

Примечательно, что произошло это после несчастного случая — во время ремонта водопроводных сетей обрушился грунт, погибли двое мужчин 41 и 43 лет.

Инспектор признал свою вину в получении взятки, его отправили под домашний арест.

Ранее в Иркутске другой высокопоставленный чиновник не знал куда бежать, когда к мэрии подъехали следователи — суета попала на видео.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость