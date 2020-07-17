Главу красноярского ПФР за крупную взятку подержат под арестом до Дня русской тельняшки

В Красноярске суд продлил на месяц срок содержания под стражей главе регионального отделения Пенсионного фонда Денису Майбороде, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Напомним, главу красноярского отделения Пенсионного фонда арестовали 21 января 2020 года. Следствие привлек аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске.

«По ходатайству следователя был продлен срок содержания под стражей <…> обвиняемого в совершении преступления <…> на один месяц, а всего до семи месяцев, то есть по 19 августа 2020 года», — сообщили в суде. Кстати, по календарю праздников тогда же будут отмечать День рождения русской тельняшки.

Майбороду подозревают в получении 13 млн рублей. По данным следствия, с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года он получил деньги через посредника — по предварительному сговору со своим заместителем.

За эти миллионы чиновники ПФР обеспечили победу коммерческой фирмы в открытом аукционе и заключили с ней госконтракт по максимальной цене — более 130 млн рублей.

Взятка. Анна Зайкова

Речь идет о контракте на приобретение нежилого помещения для размещения управления пенсионного фонда Ленинского района Красноярска. Позже эту сделку признали недействительной по решению арбитражного суда.

Майбороду обвиняют в «получении должностным лицом взятки в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В конце 2018 года сообщали, что заместителя управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю арестовали по делу о хищении свыше 70 млн рублей.