Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Главу красноярского ПФР за крупную взятку подержат под арестом до Дня русской тельняшки

В Красноярске суд продлил на месяц срок содержания под стражей главе регионального отделения Пенсионного фонда Денису Майбороде, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
worldi.ru

Напомним, главу красноярского отделения Пенсионного фонда арестовали 21 января 2020 года. Следствие привлек аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске.

«По ходатайству следователя был продлен срок содержания под стражей <…> обвиняемого в совершении преступления <…> на один месяц, а всего до семи месяцев, то есть по 19 августа 2020 года», — сообщили в суде. Кстати, по календарю праздников тогда же будут отмечать День рождения русской тельняшки.

Майбороду подозревают в получении 13 млн рублей. По данным следствия, с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года он получил деньги через посредника — по предварительному сговору со своим заместителем.

За эти миллионы чиновники ПФР обеспечили победу коммерческой фирмы в открытом аукционе и заключили с ней госконтракт по максимальной цене — более 130 млн рублей.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Речь идет о контракте на приобретение нежилого помещения для размещения управления пенсионного фонда Ленинского района Красноярска. Позже эту сделку признали недействительной по решению арбитражного суда.

Майбороду обвиняют в «получении должностным лицом взятки в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В конце 2018 года сообщали, что заместителя управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю арестовали по делу о хищении свыше 70 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость