Главврач госпиталя в очаге коронавируса в Алтайском крае выступила с обращением

Главный врач Змеиногоской ЦРБ Елена Долженко через газету «Змеиногорский вестник» обратилась к жителям края и района. Она рассказала, как экстренно организовали госпиталь и выразила благодарность всем, кто помогает в борьбе с COVID-19.

В Змеиногорском районе произошла вспышка коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике «Сибирь-Полиметаллы» и с 24 апреля район оказался в режиме карантина.

«Так как был очаг заболевания, нам пришлось за полтора суток организовать ковидный госпиталь на базе Змеиногорской ЦРБ, чтобы разместить в нем более 60 первых инфицированных (весь госпиталь рассчитан на 100 коек). Без поддержки и помощи выполнить такое было бы очень сложно», — рассказывает доктор.

По ее словам, на помощь сразу же пришла администрация «Сибирь-Полиметаллы», которые доставили противовирусные препараты, продукты, СИЗы, а потом еще и благотворительную финансовую помощь более двух млн рублей.

Змеиногорский район получил гуманитарную помощь. altairegion22.ru.

«И все это было сделано оперативно, конструктивно и доброжелательно!», — подчеркнула Долженко.

Также помогли бизнесмены. Например, 150 респираторов предоставил предприниматель Савинов, 10 многоразовых костюмов подарили хозяева частной аптеки «Будь здоров!», дезсредства доставили от барнаульской компании «Оксиб», а 12 мая в Змеиногорский район прибыл большой груз дезинфицирующих средств в подарок от компании «Циклон».

«Без такой дружной, оперативной и конструктивной помощи мы не смогли бы быстро ликвидировать очаг инфекции», — благодарит главврач ЦРБ.

По данным оперштаба на 12 мая, из 727 человек, заболевших коронавирусной инфекцией в крае, 236 — жители Змеиногорского района.