Главврач ковидного госпиталя в Барнауле записал видеообращение к горожанам

Доктор уверен, что жители Барнаула слишком рано перестали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, о чем говорит немалый ежедневный прирост заболевших.
Сергей Воронкин просит услышать его и внимательно отнестись к своему здоровью.
«Совсем недавно Сергей Владимирович руководил ковидными госпиталями Рубцовского округа, в том числе принимал непосредственное участие в ликвидировании вспышки на Змеиногорске руднике», — уточняют в минздраве.
Отметим, что более 40% всех заболевших коронавирусом в крае — это жители Барнаула.
Ранее к барнаульцам с призывом быть ответственными обращался мэр.