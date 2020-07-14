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Жизнь

Главврач ковидного госпиталя в Барнауле записал видеообращение к горожанам

Главный врач городской больницы № 12 Барнаула Сергей Воронкин обратился к горожанам с просьбой соблюдать масочный режим. Видео опубликовал краевой минздрав.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Доктор уверен, что жители Барнаула слишком рано перестали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, о чем говорит немалый ежедневный прирост заболевших.

Сергей Воронкин просит услышать его и внимательно отнестись к своему здоровью.

«Совсем недавно Сергей Владимирович руководил ковидными госпиталями Рубцовского округа, в том числе принимал непосредственное участие в ликвидировании вспышки на Змеиногорске руднике», — уточняют в минздраве.

Отметим, что более 40% всех заболевших коронавирусом в крае — это жители Барнаула.

Ранее к барнаульцам с призывом быть ответственными обращался мэр.

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