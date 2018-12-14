Главврач рассказал о состоянии девочки, упавшей в яму с кипятком в Барнауле

Девочка находится в сознании, самостоятельно принимает пищу, в палате лежит вместе с мамой.

Теперь уже мы можем ближе к 100% вероятности говорить о том, что обойдемся без ампутации. Перевязки у нас через день идут, под наркозом. Пока мы ждем, ждем. Мы говорили о том, что подразумеваем, что будут глубокие раны, мы это не снимаем. Это будет более понятно где-то ориентировочно где-то в понедельник, вторник.