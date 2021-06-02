Главврач районной больницы на Алтае «похвасталась» министру ударными темпами оптимизации

Главврач Завьяловской центральной больницы Марина Костромицкая оптимизировала штаты — под увольнение попали пять уборщиц, а оставшиеся выполняют еще и роль санитарок. «Все справляются», уверена руководитель учреждения.

Костромицкая докладывала о ситуации в больнице на совещании с главой алтайского минздрава Дмитрием Поповым. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Как следует из речи главврача, пять уборщиц «убрали», осталось шесть. Санитарок сократили еще раньше, переложив их обязанности на уборщиц. То есть они вынуждены убирать, например, за тяжелыми пациентами.

Также источник сообщает, что зарплата всех сотрудников учреждения упала на 3−5 тыс. рублей, а за два месяца из больницы ушли уже не меньше десяти человек.

Ранее стало известно, что все сотрудники хирургического отделения Староалейской ЦРБ Третьяковского района вынужденно ушли в отпуск до 1 июля из-за того, что хирург в больнице один.