На Алтае отделение райбольницы приостановило работу: все ушли в отпуск

Все сотрудники хирургического отделения Староалейской ЦРБ Третьяковского района вынужденно ушли в отпуск до 1 июля, передает « Банкфакс ». В минздраве региона изданию объяснили, что такая ситуация происходит ежегодно: хирург в больнице один.

Как рассказали изданию в минздраве, когда единственный на всю больницу хирург уходит в отпуск, отделение не может работать полноценно. В связи с этим отдыхать вынуждены и другие сотрудники отделения хирургии (например, анестезиолог).

Им предлагают либо взять оплачиваемый отпуск, либо временно перевестись на работу в другое структурное подразделение больницы на время отдыха хирурга.

Также в ЦРБ нет постоянного главврача, и эти обязанности вынуждена исполнять руководитель Змеиногорской ЦРБ на 0,25 ставки. Она покинет учреждение, как только в крайздраве определятся с кандидатурой постоянного главврача.

Врач. CCO.

Издание утверждает, что в Шелаболихинской ЦРБ тоже в последнее время управляет главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев. В минздраве объяснили, что его назначение было вынужденной мерой, так как бывший главврач покинул пост, не подготовив себе преемника.

В апреле в минздраве края сообщали, что в медучреждениях Алтайского края не хватает порядка 2,5 тыс. специалистов — 713 врачей и 1 799 человек среднего медицинского персонала.