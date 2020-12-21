Главврача наказали за ползающие повсюду бактерии и отсутствие «карцера»

В Кемеровской области главврача райбольницы оштрафовали на 50 тыс. рублей за опасные условия для пациентов, сообщает « Сибдепо ».

Множественные нарушения в Тисульской райбольнице обнаружил Роспотребнадзор в ноябре 2020 года.

Например, в медучреждении не было отдельного помещения для изоляции работника в случае проявления у него симптомов коронавируса.

Также специалисты обнаружили бактерии рода Escherichia в смывах, взятых в больнице (входная дверь, сиденья, стена, подоконник, перила и дверная ручка в кабинете) — это говорит о некачественной дезинфекции.

«Обстоятельств, вынуждающих должностное лицо нарушать требования санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновения угрозы распространения COVID-19, представляющего опасность для окружающих, и которые бы не зависели от его воли, в ходе судебного разбирательства не установлено», — говорится в постановлении.

Суд назначил медику минимальный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее главврач Новоалтайской городской больницы рассказал altapress.ru, как чувствуют себя ковидные пациенты и когда ждать еще одной волны.