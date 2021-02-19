Глазами бога. Тест: угадайте барнаульский объект по спутниковому снимку

Отчего люди не летают как птицы? Оттого, что они не смогли бы отличить друг от друга эти одинаковые крыши одинаковых домов, типовые и ничем не примечательные очертания стадионов и парков. Или могли бы? Пройдите тест altapress.ru и проверьте свое пространственное мышление.