Глазами бога. Тест: угадайте барнаульский объект по спутниковому снимку

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Отчего люди не летают как птицы? Оттого, что они не смогли бы отличить друг от друга эти одинаковые крыши одинаковых домов, типовые и ничем не примечательные очертания стадионов и парков. Или могли бы? Пройдите тест altapress.ru и проверьте свое пространственное мышление.
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