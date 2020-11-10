Глеб Жеглов иль Володя Шарапов? Тест: какой вы киномилиционер

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Сегодня мы отмечаем День сотрудника МВД. По старому — День милиции. Давайте вместе с altapress.ru проведем оперативное мероприятие: составим словесный портрет и выясним, на кого из экранных блюстителей правопорядка вы похожи больше всего.
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