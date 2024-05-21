Под ударом оказались два знака зодиака: Овен и Телец.

Что ждет Овнов летом 2024 года

Представителям этого знака зодиака стоит обратить внимание на свою нервную систему. Стресс и нервные напряжения могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Не стоит игнорировать необычные симптомы — обратитесь к врачу за консультацией.

Советы для Овнов: поменьше стресса и побольше отдыха. Это поможет уменьшить неврозы, если постараться более спокойно относиться к происходящему.

О чем стоит побеспокоиться Тельцам летом 2024 года

Люди, родившиеся под этим земным знаком, могут столкнуться с проблемами из-за неумения находить баланс между работой и отдыхом. Тельцы часто страдают от переутомления, что может негативно повлиять на их здоровье.

Советы для Тельцов: найдите баланс между работой и отдыхом.

Ранее сообщалось, что похолодания и паводок пришли в Барнаул.

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