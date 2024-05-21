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Жизнь

Глоба пояснила, для каких знаков зодиака лето 2024 станет проблемным

Астролог Тамара Глоба предсказала двум знакам зодиака череду проблем летом 2024 года, сообщает NCRIM.RU

Под ударом оказались два знака зодиака: Овен и Телец.

Что ждет Овнов летом 2024 года

Представителям этого знака зодиака стоит обратить внимание на свою нервную систему. Стресс и нервные напряжения могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Не стоит игнорировать необычные симптомы — обратитесь к врачу за консультацией.

Советы для Овнов: поменьше стресса и побольше отдыха. Это поможет уменьшить неврозы, если постараться более спокойно относиться к происходящему.

О чем стоит побеспокоиться Тельцам летом 2024 года

Люди, родившиеся под этим земным знаком, могут столкнуться с проблемами из-за неумения находить баланс между работой и отдыхом. Тельцы часто страдают от переутомления, что может негативно повлиять на их здоровье.

Советы для Тельцов: найдите баланс между работой и отдыхом.

Ранее сообщалось, что похолодания и паводок пришли в Барнаул.

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