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Жизнь

Глобальный прогноз профессора: население России сократится на 40 млн человек

Население России уменьшится на 40 млн человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Произойдет это, судя по прогнозу директора Университета здоровья населения штата Вашингтон профессора Али Мокдада, к 2100 году.

К XXII веку в России останется 106 млн человек вместо 146 млн. Коэффициент рождаемости в России падает. Также исследователи обратили внимание на уровень образования в стране — чем более образованны женщины, тем позже они идут на рождение ребенка.

В работе над подготовкой доклада помогали и российские исследователи, а также Министерство здравоохранения, пишет Lenta.ru.

Модель выстроена из расчета нынешней ситуации в мире и сформирована еще до пандемии коронавируса.

По предварительным оценкам, из-за эпидемии коронавируса в 2020 году численность населения России снизится на 158 тыс. человек. Это рекорд за последние 14 лет.

Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

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