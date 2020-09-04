Глобальный прогноз профессора: население России сократится на 40 млн человек

Произойдет это, судя по прогнозу директора Университета здоровья населения штата Вашингтон профессора Али Мокдада, к 2100 году.
К XXII веку в России останется 106 млн человек вместо 146 млн. Коэффициент рождаемости в России падает. Также исследователи обратили внимание на уровень образования в стране — чем более образованны женщины, тем позже они идут на рождение ребенка.
В работе над подготовкой доклада помогали и российские исследователи, а также Министерство здравоохранения, пишет Lenta.ru.
Модель выстроена из расчета нынешней ситуации в мире и сформирована еще до пандемии коронавируса.
По предварительным оценкам, из-за эпидемии коронавируса в 2020 году численность населения России снизится на 158 тыс. человек. Это рекорд за последние 14 лет.
Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.