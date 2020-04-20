Глобальное исследование: стало известно, почему люди трогают лица и нюхают руки

Люди прикасаются к лицам гораздо чаще, чем им кажется, сообщают израильские специалисты. Чаще всего люди трогают область носа и обнюхивают руки. Однако такое поведение опасно в период пандемии COVID-19 и повышает риск заражения, пишет .

Исследователи решили разобраться в причинах этой опасной привычки, проанализировав ряд работ, посвященных этой теме.

Запахи

Запахи для млекопитающих — способ узнать больше о себе и своем окружении. Однако роль запахов для человека долгое время недооценивалась, считают авторы работы. Все приматы прикасаются к голове очень часто, и люди — не исключение.

Ряд исследований предполагает, что запахи могут быть важны для социального взаимодействия. Возможно, на подсознательном уровне люди по запаху способны считывать информацию о состоянии здоровья или настроении друг друга, полагают исследователи.

Так, одна из работ показывает, что частота вдыхания увеличивается более чем в два раза, если поднести руки к лицу и прикоснуться к области носа или рядом с ним.

Гориллы и студенты-медики

Оставленный наедине с собой человек почти четверть времени проводит с рукой в районе носа. Это не слишком отличается от результатов у обезьян — за 20 минут гориллы, шимпанзе и орангутаны касаются морд примерно 20, 24 и 12 раз соответственно.

Другие исследования показывают, что студенты-медики трогают лицо в среднем 23 раза в час, а врачи в клиниках прикасаются к глазам, носу и рту примерно 10 раз в час.

Опрос

В онлайн-опросе из 400 человек 94% признались — они обнюхивают себя и близких родственников. Мужчины и женщины обнюхивали своих партнеров в равной степени, но детей женщины нюхали чаще. Также около 60% людей нюхают незнакомцев.

Рукопожатия

После рукопожатия на руках обоих его участников остается большое количество летучих молекул с кожи приятеля или коллеги. Интересно, что люди одного пола после рукопожатия обнюхивали свои руки чаще, чем разнополые.

Причины этого пока непонятны.

Гипотеза

Пока что у ученых есть лишь догадки относительно того, зачем люди обнюхивают свои руки. Возможно, это способ получить информацию о том, к чему человек прикасался, или проверить, не воняет ли от него. На подсознательном уровне, считают исследователи, это позволяет людям укреплять чувство собственной идентичности.

Прически и клавиатура

Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, как перестать трогать себя за лицо и снизить риск заражения коронавирусом и другими патогенами:

«У огромного количества людей одна из форм расслабления — провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки — то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то. Но надо помнить, что после этого надо мыть руки. Потому что там вся возможная зараза скапливается», — рассказал медик.

Также он рекомендовал бороться с желанием поправить прическу. Мужчины, по словам специалиста, делают это реже, но многие, устав, непроизвольно проводят рукой по лицу. Женщины реже трогают лицо, когда наносят макияж, но чаще поправляют волосы.