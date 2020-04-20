Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Глобальное исследование: стало известно, почему люди трогают лица и нюхают руки

Люди прикасаются к лицам гораздо чаще, чем им кажется, сообщают израильские специалисты. Чаще всего люди трогают область носа и обнюхивают руки. Однако такое поведение опасно в период пандемии COVID-19 и повышает риск заражения, пишет Газета.Ру.

Лицо. Макияж
Лицо. Макияж
ССО

Исследователи решили разобраться в причинах этой опасной привычки, проанализировав ряд работ, посвященных этой теме.

Запахи

Запахи для млекопитающих — способ узнать больше о себе и своем окружении. Однако роль запахов для человека долгое время недооценивалась, считают авторы работы. Все приматы прикасаются к голове очень часто, и люди — не исключение.

Ряд исследований предполагает, что запахи могут быть важны для социального взаимодействия. Возможно, на подсознательном уровне люди по запаху способны считывать информацию о состоянии здоровья или настроении друг друга, полагают исследователи.

Так, одна из работ показывает, что частота вдыхания увеличивается более чем в два раза, если поднести руки к лицу и прикоснуться к области носа или рядом с ним.

Гориллы и студенты-медики

Оставленный наедине с собой человек почти четверть времени проводит с рукой в районе носа. Это не слишком отличается от результатов у обезьян — за 20 минут гориллы, шимпанзе и орангутаны касаются морд примерно 20, 24 и 12 раз соответственно.

Другие исследования показывают, что студенты-медики трогают лицо в среднем 23 раза в час, а врачи в клиниках прикасаются к глазам, носу и рту примерно 10 раз в час.

Опрос

В онлайн-опросе из 400 человек 94% признались — они обнюхивают себя и близких родственников. Мужчины и женщины обнюхивали своих партнеров в равной степени, но детей женщины нюхали чаще. Также около 60% людей нюхают незнакомцев.

Рукопожатия

После рукопожатия на руках обоих его участников остается большое количество летучих молекул с кожи приятеля или коллеги. Интересно, что люди одного пола после рукопожатия обнюхивали свои руки чаще, чем разнополые.

Причины этого пока непонятны.

Гипотеза

Пока что у ученых есть лишь догадки относительно того, зачем люди обнюхивают свои руки. Возможно, это способ получить информацию о том, к чему человек прикасался, или проверить, не воняет ли от него. На подсознательном уровне, считают исследователи, это позволяет людям укреплять чувство собственной идентичности.

Прически и клавиатура

Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, как перестать трогать себя за лицо и снизить риск заражения коронавирусом и другими патогенами:

«У огромного количества людей одна из форм расслабления — провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки — то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то. Но надо помнить, что после этого надо мыть руки. Потому что там вся возможная зараза скапливается», — рассказал медик.

Также он рекомендовал бороться с желанием поправить прическу. Мужчины, по словам специалиста, делают это реже, но многие, устав, непроизвольно проводят рукой по лицу. Женщины реже трогают лицо, когда наносят макияж, но чаще поправляют волосы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость