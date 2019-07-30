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31 июля
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Жизнь

«Глупость». В Greenpeace ответили на предложение алтайского депутата бомбить лесные пожары

Руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин назвал глупостью предложение депутата АКЗС Евгении Боровиковой сбросить бомбу на горящую тайгу в Сибири. Тушение лесных пожаров с помощью бомб до сих пор нигде широко не применяется, и лучше направить средства спасателям, заявил он Ura.ru.

Лесной пожар.
Лесной пожар.
visualhunt.com

Куксин пояснил, что в данный момент нет никаких доказательств того, что сбрасывание бомб — эффективное средство против пожаров. Эксперт уверен, что на Западе экспериментируют с бомбами, так как у властей есть на это «лишние деньги».

«Глупость. Тушить пожары могут только люди, а не бомбы. Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение. И это как раз могут сделать депутаты», — сказал Григорий Куксин и подчеркнул, что сейчас в Сибири тушат только 3,5% пожаров.

Григорий Куксин уже назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба.

Ранее депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова предложила радикальный способ справиться с лесными пожарами в Сибири. Она считает, что потушить их можно с помощью бомб, как в Швеции и Китае. «Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — спрашивала депутат.

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