27 марта
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Жизнь

Годы оваций. Какие спектакли-долгожители продолжают показывать в Барнауле

Во Всемирный день театра вспоминаем о самых долгоиграющих барнаульских спектаклях. На некоторые из них зрители уже ходят десятилетиями, когда как свежие постановки не всегда выдерживают и двух сезонов. Чем «старички» так зацепили публику – разберем в материале altapress.ru.

Водевиль "Беда от нежного сердца".
Водевиль "Беда от нежного сердца".
Музыкальный театр

МТА – корабли и вишни

Пойдем от самых «юных». У Молодежного театра – самые молодые спектакли. В текущем репертуаре нет ни одной постановки, которой бы исполнилось 10 лет. Но это пока.

Самым «взрослым» спектаклем оказался «Летучий корабль» (6+). Он вышел в марте 2015 года. Историю о девушке, которая хочет выйти замуж по любви (не по расчету), и ее суженного, а также музыку Максима Дунаевского помнят многие. А знакомое обычно нравится.

Спектакль &quot;Летучий корабль&quot;.
Спектакль "Летучий корабль".
МТА
Спектакль &quot;Летучий корабль&quot;.
Спектакль "Летучий корабль".
МТА
Спектакль &quot;Летучий корабль&quot;.
Спектакль "Летучий корабль".
МТА

Девять лет в этом году также исполняется спектаклю для публики постарше – «Вишневый сад» (16+). Классика классик, интересная как взрослым, так и подросткам, которые изучают ее в школьной программе. Продолжает появляться в афише после того, как из театра ушел, как говорили критики, стержень спектакля Лопахин – Александр Савин.

Спектакль &quot;Вишневый сад&quot;.
Спектакль "Вишневый сад".
МТА
Спектакль &quot;Вишневый сад&quot; в Молодежном театре
Спектакль "Вишневый сад" в Молодежном театре
Молодежный театр
Спектакль &quot;Вишневый сад&quot;.
Спектакль "Вишневый сад".
МТА
Спектакль &quot;Вишневый сад&quot;.
Спектакль "Вишневый сад".
МТА

В аннотации к постановке сказано: обладает магическим зарядом, который помогает поверить в себя. Но на деле видится подкупающий искренний надрыв: разоренное родовое гнездо и крик боли от ужаса перемен.

Ближайший показ «Вишневого сада» – 17 апреля, в 18:30.

Театр драмы – «эта женщина»

В феврале 2009 года на экспериментальную сцену театра Драмы им. Шукшина вышла Эдит Пиаф. Ее образ в одноименном моноспектакле (16+) воплотила Галина Зорина.

Для постановки она определила самоироничный жанр «Монолог провинциальной актрисы». На самом деле Галина Зорина весь час держит зал во внимании, рассказывая о судьбе женщины, ее ошибках и несчастной любви.

Спектакль &quot;Эдит Пиаф&quot;.
Спектакль "Эдит Пиаф".
Театр драмы им. Шукшина
Спектакль &quot;Эдит Пиаф&quot;.
Спектакль "Эдит Пиаф".
Театр драмы им. Шукшина
Спектакль &quot;Эдит Пиаф&quot;.
Спектакль "Эдит Пиаф".
Театр драмы им. Шукшина
Спектакль &quot;Эдит Пиаф&quot;.
Спектакль "Эдит Пиаф".
Театр драмы им. Шукшина

То, как актриса смешивает историю с личными переживаниями и наслаждается каждой минутой, проведенной на сцене, делает спектакль особенно живым.

Ближайший показ «Эдит Пиаф» – 31 марта в 17:30.

Музыкальный театр – «бедные-несчастные»

Если предыдущие спектакли мелькают в афише, то этот – из нее не уходит. Периодичности показа водевиля «Беда от нежного сердца» (12+) можно только завидовать: название появлялось в расписании этого сезона каждый месяц. Конечно, кроме декабря и января.

Премьера водевиля состоялась 24 года назад. Его действие происходит еще в более «древнем» XIX веке. Зато его тема неподкупной любви и сегодня кочует из произведения в произведение.

По сюжету, влюбленный богатый жених Сашенька мечется от одной девушки к другой. От красивой, но невоспитанной Машеньки до Катеньки, потерявшей честь и доброе имя после авантюры с гусаром. А потом еще появляется добрая, милая Настенька…

Легкий юмор и музыка, заменяющие нашим предкам телеканал «Домашний», продолжают притягивать ищущих отдыха и доброты барнаульцев.

Ближайший показ «Беды от нежного сердца» 30 марта в 17:00.

Театр кукол «Сказка» - Гусенок-пенсионер

Главные рекордсмены собрались в театре кукол «Сказка». В его действующем репертуаре встречаются спектакли, запущенные в XX веке.

Премьера самой старой постановки «Гусенок» состоялась еще во времена президентства Бориса Ельцина, в 1995-м году. Секрет успеха прост: это универсальная история для «театра на подушках», куда приглашают детей чуть постарше двух лет.

Спектакль &quot;Гусенок&quot;.
Спектакль "Гусенок".
Театр кукол "Сказка"
Спектакль &quot;Гусенок&quot;.
Спектакль "Гусенок".
Театр кукол "Сказка"

В этом спектакле дети полностью включаются в представление, помогая девочке Аленке пасти непослушного гусенка. Есть в этом даже элементы триллера: вокруг рыщет хитрая лиса, которая уже захватила домик ежика, и ни перед чем не остановится, пока не заполучит птичку.

Ближайший показ «Гусенка» (0+) – 13 апреля в 10:30.

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