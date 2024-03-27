Годы оваций. Какие спектакли-долгожители продолжают показывать в Барнауле

МТА – корабли и вишни
Пойдем от самых «юных». У Молодежного театра – самые молодые спектакли. В текущем репертуаре нет ни одной постановки, которой бы исполнилось 10 лет. Но это пока.
Самым «взрослым» спектаклем оказался «Летучий корабль» (6+). Он вышел в марте 2015 года. Историю о девушке, которая хочет выйти замуж по любви (не по расчету), и ее суженного, а также музыку Максима Дунаевского помнят многие. А знакомое обычно нравится.
Девять лет в этом году также исполняется спектаклю для публики постарше – «Вишневый сад» (16+). Классика классик, интересная как взрослым, так и подросткам, которые изучают ее в школьной программе. Продолжает появляться в афише после того, как из театра ушел, как говорили критики, стержень спектакля Лопахин – Александр Савин.
В аннотации к постановке сказано: обладает магическим зарядом, который помогает поверить в себя. Но на деле видится подкупающий искренний надрыв: разоренное родовое гнездо и крик боли от ужаса перемен.
Ближайший показ «Вишневого сада» – 17 апреля, в 18:30.
Театр драмы – «эта женщина»
В феврале 2009 года на экспериментальную сцену театра Драмы им. Шукшина вышла Эдит Пиаф. Ее образ в одноименном моноспектакле (16+) воплотила Галина Зорина.
Для постановки она определила самоироничный жанр «Монолог провинциальной актрисы». На самом деле Галина Зорина весь час держит зал во внимании, рассказывая о судьбе женщины, ее ошибках и несчастной любви.
То, как актриса смешивает историю с личными переживаниями и наслаждается каждой минутой, проведенной на сцене, делает спектакль особенно живым.
Ближайший показ «Эдит Пиаф» – 31 марта в 17:30.
Музыкальный театр – «бедные-несчастные»
Если предыдущие спектакли мелькают в афише, то этот – из нее не уходит. Периодичности показа водевиля «Беда от нежного сердца» (12+) можно только завидовать: название появлялось в расписании этого сезона каждый месяц. Конечно, кроме декабря и января.
Премьера водевиля состоялась 24 года назад. Его действие происходит еще в более «древнем» XIX веке. Зато его тема неподкупной любви и сегодня кочует из произведения в произведение.
По сюжету, влюбленный богатый жених Сашенька мечется от одной девушки к другой. От красивой, но невоспитанной Машеньки до Катеньки, потерявшей честь и доброе имя после авантюры с гусаром. А потом еще появляется добрая, милая Настенька…
Легкий юмор и музыка, заменяющие нашим предкам телеканал «Домашний», продолжают притягивать ищущих отдыха и доброты барнаульцев.
Ближайший показ «Беды от нежного сердца» – 30 марта в 17:00.
Театр кукол «Сказка» - Гусенок-пенсионер
Главные рекордсмены собрались в театре кукол «Сказка». В его действующем репертуаре встречаются спектакли, запущенные в XX веке.
Премьера самой старой постановки «Гусенок» состоялась еще во времена президентства Бориса Ельцина, в 1995-м году. Секрет успеха прост: это универсальная история для «театра на подушках», куда приглашают детей чуть постарше двух лет.
В этом спектакле дети полностью включаются в представление, помогая девочке Аленке пасти непослушного гусенка. Есть в этом даже элементы триллера: вокруг рыщет хитрая лиса, которая уже захватила домик ежика, и ни перед чем не остановится, пока не заполучит птичку.
Ближайший показ «Гусенка» (0+) – 13 апреля в 10:30.
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