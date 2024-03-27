Годы оваций. Какие спектакли-долгожители продолжают показывать в Барнауле

Во Всемирный день театра вспоминаем о самых долгоиграющих барнаульских спектаклях. На некоторые из них зрители уже ходят десятилетиями, когда как свежие постановки не всегда выдерживают и двух сезонов. Чем «старички» так зацепили публику – разберем в материале altapress.ru.

МТА – корабли и вишни

Пойдем от самых «юных». У Молодежного театра – самые молодые спектакли. В текущем репертуаре нет ни одной постановки, которой бы исполнилось 10 лет. Но это пока.

Самым «взрослым» спектаклем оказался «Летучий корабль» (6+). Он вышел в марте 2015 года. Историю о девушке, которая хочет выйти замуж по любви (не по расчету), и ее суженного, а также музыку Максима Дунаевского помнят многие. А знакомое обычно нравится.

Спектакль "Летучий корабль". МТА Спектакль "Летучий корабль". МТА Спектакль "Летучий корабль". МТА

Девять лет в этом году также исполняется спектаклю для публики постарше – «Вишневый сад» (16+). Классика классик, интересная как взрослым, так и подросткам, которые изучают ее в школьной программе. Продолжает появляться в афише после того, как из театра ушел, как говорили критики, стержень спектакля Лопахин – Александр Савин.

Спектакль "Вишневый сад". МТА Спектакль "Вишневый сад" в Молодежном театре Молодежный театр Спектакль "Вишневый сад". МТА Спектакль "Вишневый сад". МТА

В аннотации к постановке сказано: обладает магическим зарядом, который помогает поверить в себя. Но на деле видится подкупающий искренний надрыв: разоренное родовое гнездо и крик боли от ужаса перемен.

Ближайший показ «Вишневого сада» – 17 апреля, в 18:30.

Театр драмы – «эта женщина»

В феврале 2009 года на экспериментальную сцену театра Драмы им. Шукшина вышла Эдит Пиаф. Ее образ в одноименном моноспектакле (16+) воплотила Галина Зорина.

Для постановки она определила самоироничный жанр «Монолог провинциальной актрисы». На самом деле Галина Зорина весь час держит зал во внимании, рассказывая о судьбе женщины, ее ошибках и несчастной любви.

Спектакль "Эдит Пиаф". Театр драмы им. Шукшина Спектакль "Эдит Пиаф". Театр драмы им. Шукшина Спектакль "Эдит Пиаф". Театр драмы им. Шукшина Спектакль "Эдит Пиаф". Театр драмы им. Шукшина

То, как актриса смешивает историю с личными переживаниями и наслаждается каждой минутой, проведенной на сцене, делает спектакль особенно живым.

Ближайший показ «Эдит Пиаф» – 31 марта в 17:30.

Музыкальный театр – «бедные-несчастные»

Если предыдущие спектакли мелькают в афише, то этот – из нее не уходит. Периодичности показа водевиля «Беда от нежного сердца» (12+) можно только завидовать: название появлялось в расписании этого сезона каждый месяц. Конечно, кроме декабря и января.

Премьера водевиля состоялась 24 года назад. Его действие происходит еще в более «древнем» XIX веке. Зато его тема неподкупной любви и сегодня кочует из произведения в произведение.

По сюжету, влюбленный богатый жених Сашенька мечется от одной девушки к другой. От красивой, но невоспитанной Машеньки до Катеньки, потерявшей честь и доброе имя после авантюры с гусаром. А потом еще появляется добрая, милая Настенька…

Легкий юмор и музыка, заменяющие нашим предкам телеканал «Домашний», продолжают притягивать ищущих отдыха и доброты барнаульцев.

Ближайший показ «Беды от нежного сердца» – 30 марта в 17:00.

Театр кукол «Сказка» - Гусенок-пенсионер

Главные рекордсмены собрались в театре кукол «Сказка». В его действующем репертуаре встречаются спектакли, запущенные в XX веке.

Премьера самой старой постановки «Гусенок» состоялась еще во времена президентства Бориса Ельцина, в 1995-м году. Секрет успеха прост: это универсальная история для «театра на подушках», куда приглашают детей чуть постарше двух лет.

Спектакль "Гусенок". Театр кукол "Сказка" Спектакль "Гусенок". Театр кукол "Сказка"

В этом спектакле дети полностью включаются в представление, помогая девочке Аленке пасти непослушного гусенка. Есть в этом даже элементы триллера: вокруг рыщет хитрая лиса, которая уже захватила домик ежика, и ни перед чем не остановится, пока не заполучит птичку.

Ближайший показ «Гусенка» (0+) – 13 апреля в 10:30.

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