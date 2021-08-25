Гольф-клуб ищет человека, согласного за 50 тысяч распугивать ворон и отбирать у птиц мячики

Красноярский гольф-клуб «Орлиные холмы» ищет работника на должность распугивателя ворон, предлагая хорошую зарплату, сообщает « Проспект Мира ».

Объявление появилось на «Авито». В описании указано, что отпугиватель ворон требуется срочно, поскольку птицы мешают посетителям гольф-клуба.

Зарплата — от 35 до 50 тыс. рублей в месяц. Причем прежний опыт работы не имеет значения, однако «желателен опыт охотника».

«Осенью вороны особенно нагло воруют десятки и сотни гольф-мячей, отвлекают гостей клуба от игры в гольф, собираются стаями и гадят на оборудование, снаряжение, мебель, дома отдыха. Популяция ворон вытесняет орлов с территории, в честь которых назван клуб», — пояснил работодатель.

Мини-гольф.

В обязанности входит: искать мячи и возвращать, устанавливать воздушных змеев, выслеживать гнезда птиц и разрушать.

При этом просят по возможности не убивать ворон. На работу будут привозить на автобусе, а также обещают кормить и выдавать премии.

«Кандидат должен иметь хорошую физподготовку, поскольку придется много ходить, особенно в пасмурную погоду, когда вороны активизируются», — уточнили изданию в клубе.

Ранее в Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес — замкнула между проводом и опорой и упала на сухую траву.