25 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Гольф-клуб ищет человека, согласного за 50 тысяч распугивать ворон и отбирать у птиц мячики

Красноярский гольф-клуб «Орлиные холмы» ищет работника на должность распугивателя ворон, предлагая хорошую зарплату, сообщает «Проспект Мира».

Вороны.
Вороны.
СС0

Объявление появилось на «Авито». В описании указано, что отпугиватель ворон требуется срочно, поскольку птицы мешают посетителям гольф-клуба.

Зарплата — от 35 до 50 тыс. рублей в месяц. Причем прежний опыт работы не имеет значения, однако «желателен опыт охотника».

«Осенью вороны особенно нагло воруют десятки и сотни гольф-мячей, отвлекают гостей клуба от игры в гольф, собираются стаями и гадят на оборудование, снаряжение, мебель, дома отдыха. Популяция ворон вытесняет орлов с территории, в честь которых назван клуб», — пояснил работодатель.

Мини-гольф.
Мини-гольф.

В обязанности входит: искать мячи и возвращать, устанавливать воздушных змеев, выслеживать гнезда птиц и разрушать.

При этом просят по возможности не убивать ворон. На работу будут привозить на автобусе, а также обещают кормить и выдавать премии.

«Кандидат должен иметь хорошую физподготовку, поскольку придется много ходить, особенно в пасмурную погоду, когда вороны активизируются», — уточнили изданию в клубе.

Ранее в Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес — замкнула между проводом и опорой и упала на сухую траву.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость