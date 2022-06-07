7 июня
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Жизнь

Голикова объяснила, снимет ли объединение ПФР и ФСС соцобязательства с государства

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все соцобязательства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС, сообщает РИА «Новости».

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил объединить ПФР и ФСС в один фонд. Голикова обсудила с фракциями Госдумы проект объединения.

«С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд», — заявила Голикова.

Она также указала, что будет три категории льготных тарифов социального страхования.

Например, тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям — для этих организаций он снизится практически в два раза.

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