Голикова объяснила, снимет ли объединение ПФР и ФСС соцобязательства с государства

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил объединить ПФР и ФСС в один фонд. Голикова обсудила с фракциями Госдумы проект объединения.
«С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд», — заявила Голикова.
Она также указала, что будет три категории льготных тарифов социального страхования.
Например, тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям — для этих организаций он снизится практически в два раза.