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Жизнь
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Голикова рассказала, когда можно будет сорвать маски

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала RT, почему вакцинация напрямую влияет на решение отказаться от ношения масок.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Голикова подчеркнула, что отказаться от масок разрешат только после появления коллективного иммунитета к коронавирусу.

«А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится», — пояснила она.

Именно по этой причине, добавила Голикова, «мы с вами ту самую вакцинацию должны провести».

Также вице-премьер рассказала, как сама «укололась» вакциной «Спутник V»: «Нормальные антитела, никаких последствий после прививки не было».

Что касается доступности вакцины, то, по словам Голиковой, в апреле россиянам предоставят более 12 млн комплектов доз.

Ранее сообщали, что в России рассматривают введение ковид-паспортов. Вероятно, такой «сертификат вакцинации» даст людям чуть больше прав и возможностей.

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