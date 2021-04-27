Голикова рассказала, сколько денег потратили на трудящихся в «красной зоне» медиков

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за прошедший период 2021 года выплаты получили 920 тыс. медработников, задействованных в лечении пациентов с ковидом, сообщает РИА «Новости» .

С докладом по коронавирусу Голикова выступила на заседании Совета законодателей.

«По данным фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 тысяч медицинских работников, которым были выплачены 72 миллиарда рублей в качестве выплат за работу в красной зоне», — отметила она.

По ее словам, приблизительная дата достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусу — сентябрь 2021 года. Однако в разных регионах ситуация различается.

Алтайские медики в «красной зоне». архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

Также Голикова оценила уровень борьбы с коронавирусом в стране в целом: «Мы считаем, что ситуация жестко поставлена на контроль».

Она отметила, что в 48 регионах выявили британский штамм ковида, в 11 — южноафриканский и еще в 22 — штаммы, которые имеют отдельные мутации.

На данный момент, подчеркнула Голикова, ситуацию с коронавирусом в России можно назвать «хрупкой стабильностью».

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, несмотря на все рассуждения на тему третьей волны, все-таки пока в России выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую мы должны безусловно вместе с вами поддерживать», — напомнила вице-премьер законодателям.

Ранее Голикова рассказала про ограничительные меры на майских праздниках, которые удлинили — с 1 по 10 мая.