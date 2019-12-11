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11 декабря -4°C

После голодовки барнаульского крановщика в Крыму возбудили уголовное дело

Барнаулец Вячеслав Зайков, который в Севастополе объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты, получил деньги. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Кран на стройке.
Кран на стройке.
Михаил Хаустов

Думец рассказал, что с момента появления информации о Зайкове в СМИ взял дело на контроль.

«На сегодняшний день официальная задолженность Вячеславу выплачена полностью. Но, со слов заявителя, фактический размер зарплаты гораздо выше. Это послужило основанием для возбуждения административного производства, а также возбуждения уголовного дела по факту невыплаты заработной платы и уклонения от налогов», — сообщил Бессарабов.

Что случилось с Вячеславом Зайковым

Барнаулец приехал в Севастополь на заработки. Его работодатель — подрядная организация, которая строит дом для депортированных народов — фирма «СК «ЮжУралСтрой». Обещали ему служебное жильё и зарплату — 300 рублей в час.

Деньги не платили, жилье перестали оплачивать, из-за чего его выселили из хостела. По расчётам Зайкова, работодатель задолжал ему 190 тыс. рублей.

9 ноября Зайков подал заявление в местную прокуратуру, но эффекта не было. 27 ноября он залез в кабину крана и объявил голодовку.

Спускаться с 40-метровой высоты он отказался, и только после многочасовых переговоров, к вечеру, его удалось убедить в том, что это надо сделать. .

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