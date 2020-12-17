Голодающие старики едят постельное белье в сибирском пансионате

Глисков отметил, что ужасные вещи происходят в пансионате, где ранее сотрудники жаловались на невыплату средств по работе с ковидными больными.

Более того, подчеркнул депутат, работникам учреждения запрещали даже вызывать скорую помощь умирающим пациентам.

Об этом в СМИ ранее рассказали несколько сотрудников учреждения, после чего руководство начало гонения в отношении них.

«Тех, кто не побоялся выступать по телевидению, теперь всячески пытаются изжить. Более того, руководство пансионата теперь запретило выдавать постояльцам паужин. Из-за этого голодающие старики уже едят постельное белье. И это не голословные обвинения», — написал Глисков.

На видео сотрудница пансионата пытается успокоить пожилого мужчину, который сидит возле кровати и запихивает в рот пододеяльник.

«Юра, ты кушать хочешь? Юра, не надо кушать это. У меня нечего тебе дать кушать», — говорит женщина и пытается забрать постельное белье.

В сюжете сообщают, что ранее в пансионате выдавали паужин — прием пищи между обедом и ужином — в виде кефира, но теперь его запретили.

«В девять часов мы проходили и прокамливали бабушек и дедушек. Нам сказали, либо мы поим кефиром в шесть вечера, либо мы его утилизируем. То есть утилизировать то, за что они заплатили деньги свои», — рассказала сотрудница учреждения.

Руководство пансионата не может ответить на вопрос, какая в этом логика. Причем, добавили работники учреждения, им сразу прилетает выговор, если они посмеют поделиться со стариками своей едой.

Также в сюжете сообщили, что у постояльцев якобы «воруют пенсии». Показали некий документ, согласно которому одна из бабушек передала свои деньги, при этом сама женщина жалуется, что три месяца не приносят пенсию.

Ранее в Башкирии в доме престарелых сгорели заживо 11 человек — по бумагам учреждение рассчитано на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.