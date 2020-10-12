Голодных сибиряков попросили оставить птиц в покое и поискать еду без перьев

О потенциальной угрозе для здоровья от употребления городских птиц в пищу рассказали сотрудники кузбасского ветнадзора.
«Птиц, конечно, периодически проверяем на наличие различных инфекций — больных нет. Но это не домашние птицы, они живут в дикой среде у них могут быть паразиты», — отметил руководитель ведомства Сергей Лысенко.
Как поясняет издание, разъяснение по птичкам стало необходимым после странного инцидента в Новокузнецке — на одной из улиц неизвестная семья насобирала в пакет уток.
«Идя со школы, почти каждый день мы с сыном кормим уток. Сегодня просто в ужасе от увиденного», — рассказала местная жительница и сняла «охоту» на видео.
По словам кемеровского эксперта-орнитолога Николая Скалона, городские утки часто становятся добычей для людей — за лето их откармливают до «аппетитного состояния».
Это приводит к тому, что за зиму популяция сокращается почти вполовину. К примеру, накануне за ловлей уток заметили студента, проживающего в одном из общежитий.
При этом, как отметили в областном департаменте охраны объектов животного мира, охота на птиц в городе может привести к проблемам с законом.
«Хотя утки живут в городе, они являются дикими, поэтому человек занимается браконьерством, а это уже серьезное правонарушение, за которое можно привлечь и по уголовной статье», — предупредили в ведомстве.
Ранее в сквере сибирского города неожиданно умерли голуби. Людей с собаками попросили «не есть мертвых птиц».