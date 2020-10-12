Голодных сибиряков попросили оставить птиц в покое и поискать еду без перьев

О потенциальной угрозе для здоровья от употребления городских птиц в пищу рассказали сотрудники кузбасского ветнадзора.

«Птиц, конечно, периодически проверяем на наличие различных инфекций — больных нет. Но это не домашние птицы, они живут в дикой среде у них могут быть паразиты», — отметил руководитель ведомства Сергей Лысенко.