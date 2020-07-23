В сквере сибирского города неожиданно умерли голуби. Людей с собаками попросили «не есть мертвых птиц»

В сквере Зеленогорска массово умирают голуби — уже несколько дней находят десятки мертвых птиц, пишет « Проспект Мира ».

Местные жители обеспокоены, в соцсетях публикуют фото. Происходящее заинтересовало и администрацию Зеленогорска — сказали, что начали проверку.

Генетический материал умерших птиц забрал на экспертизу местный отдел ветеринарии. Погибших по неизвестным причинам, чтобы не портили настроение отдыхающим, убирает подрядчик.



Предприниматель Татьяна Журавлева, которая выполняет договор на утилизацию животных в городе, рассказала радио «Зеленый город», что собрали уже несколько десятков мертвых птиц.

«Они помещены в специальное морозильное устройство, объемом в 400 литров, и как только наберется минимальная партия на утилизацию, их сожгут в зеленогорском отделе ветеринарии», — пояснила она.

Кроме того, несколько мертвых голубей нашли в фонтане, рассказал директор комбината благоустройства (КБУ) Сергей Артемьев, поэтому решили заменить воду и провести внеплановую очистку чаш при помощи спецсредств.

В управляющей компании ГЖКУ (городское жилищно-коммунальное управление) обследуют все чердаки домов рядом со сквером. Собаководам рекомендуют следить за питомцами и не давать есть трупы голубей.

Как отмечает издание со ссылкой на местных жителей, птиц могли отравить торговцы лавок, расположенных возле сквера. Кстати, именно им придется самостоятельно убирать мертвых птиц с крыш киосков.

Напомним, похожая ситуация произошла в Барнауле летом 2019 года — в фонтане нашли мертвых голубей, однако в гораздо меньшем количестве. После этого жителей попросили не закармливать птиц до смерти.

Ранее altapress.ru рассказал про голубеводство на Алтае. Советуем прочитать, если интересно, сколько рублей может стоить птичка.