Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 21°C
Происшествия

В сквере сибирского города неожиданно умерли голуби. Людей с собаками попросили «не есть мертвых птиц»

В сквере Зеленогорска массово умирают голуби — уже несколько дней находят десятки мертвых птиц, пишет «Проспект Мира».

Голубь в луже.
Голубь в луже.
Михаил Хаустов

Местные жители обеспокоены, в соцсетях публикуют фото. Происходящее заинтересовало и администрацию Зеленогорска — сказали, что начали проверку.

Генетический материал умерших птиц забрал на экспертизу местный отдел ветеринарии. Погибших по неизвестным причинам, чтобы не портили настроение отдыхающим, убирает подрядчик.


Предприниматель Татьяна Журавлева, которая выполняет договор на утилизацию животных в городе, рассказала радио «Зеленый город», что собрали уже несколько десятков мертвых птиц.

«Они помещены в специальное морозильное устройство, объемом в 400 литров, и как только наберется минимальная партия на утилизацию, их сожгут в зеленогорском отделе ветеринарии», — пояснила она.

Кроме того, несколько мертвых голубей нашли в фонтане, рассказал директор комбината благоустройства (КБУ) Сергей Артемьев, поэтому решили заменить воду и провести внеплановую очистку чаш при помощи спецсредств.

В управляющей компании ГЖКУ (городское жилищно-коммунальное управление) обследуют все чердаки домов рядом со сквером. Собаководам рекомендуют следить за питомцами и не давать есть трупы голубей.

Как отмечает издание со ссылкой на местных жителей, птиц могли отравить торговцы лавок, расположенных возле сквера. Кстати, именно им придется самостоятельно убирать мертвых птиц с крыш киосков.

Напомним, похожая ситуация произошла в Барнауле летом 2019 года — в фонтане нашли мертвых голубей, однако в гораздо меньшем количестве. После этого жителей попросили не закармливать птиц до смерти.

Ранее altapress.ru рассказал про голубеводство на Алтае. Советуем прочитать, если интересно, сколько рублей может стоить птичка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость