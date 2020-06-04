Как барнаульский монах оказался в клетке: голубеводство на Алтае с ценами, заводчиками и мечтами

Этих птиц любили Никита Хрущев и Леонид Брежнев, ими увлекался Валерий Золотухин. Голубеводы Барнаула знают, в чем секрет очарования этих пернатых. Заводчики с детства разводят редкие породы и любят их, как членов семьи. Почему голуби — это непростые птицы и сколько стоит редкая алтайская порода — в материале altapress.ru.

Секрет очарования

Разведение и дрессировку голубей называют голубеводством, а людей, занимающихся этим, — голубеводами. Один из них — директор краевого детского экологического центра Игорь Марискин. Сколько он себя помнит, любил различных жучков, птиц и животных. А в селе Лебяжье мог часами лежать около водоема и наблюдать за его обитателями. Но особенное место в сердце Марискина занимали голуби.

А сейчас Игорь стал прививать эту любовь воспитанникам в краевом детском экологическом центре. Занятия проходят в созданном при центре питомнике голубей, в котором живут представители около 100 разных пород.

Около 800 пород голубей выведено в мире на сегодняшний день.

Голубь. Дмитрий Лямзин.

В чем же секрет очарования этих пернатых? По мнению Игоря Марискина, голуби — это птицы домашние, которые любят людей. Они рады съесть угощение с руки и не будут возражать, если их возьмут подержать. Также они отличаются верностью и дружелюбным характером.

Игорь Марискин,

директор краевого детского экологического центра:

Задача нашего центра — найти увлеченных детей и в нужный момент дать им в руки птиц, показать их, а в голову заложить знания. Если этого не сделать вовремя, то голубеводство может просто уйти из жизни.

Голуби. Дмитрий Лямзин.

Не просто обычная птица

В питомнике детского центра разводят декоративных голубей. Визитной карточкой голубеводов Алтайского края являются породы алтайский шалевый и барнаульский монах. Декоративное разведение отличается тем, что такие птицы не умеют летать и имеют очень короткий клюв. Это результат селекции.

Справка Уникальные декоративные породы голубей, живущих в питомнике: кишкунфеледьхазский турман;

итальянская чайка;

китайская чайка;

кудрявые голуби;

сибирский белый статный.

Также в мире существуют и другие направления разведения птиц. В России наиболее развито бойное голубеводство. Его особенность в том, что бойные голуби во время полета совершают невероятно красивые кувырки, которые сопровождаются хлопком крыльев. Этот хлопок и называют боем. Массово бойное направление развито в Кузбассе.

Голуби. Предоставлено altapress.ru.

А менее всего в стране популярно разведение мясных голубей, пригодных для пищи. Вместо того чтобы оказаться в духовке, мясные голуби — штрассер и римский великан — стали у нас декоративными.

Что примечательно, голуби разных пород должны содержаться в отдельных вольерах. Эту необходимость объяснил барнаульский голубевод Андрей Герасименко.

Андрей Герасименко,

голубевод:

Размещение птиц в отдельных вольерах выглядит эстетично и минимизирует возможность скрещивания разных пород. Ведь, как и у людей, у них есть активные особи мужского пола, которые при любом удобном случае хотят приударить за чужой голубкой.

Голубь. Предоставлено altapress.ru.

Разносторонний уход

Уход за голубями весьма непрост. Заводчик не только кормит подопечных и ухаживает за ними, но и занимается научной деятельностью. Он должен знать правила генетики и селекции, быть ветеринаром и уметь оказать первую помощь.

Как эти знания применяются на практике, рассказал заведующий питомником при детском центре Никита Дрянев. Так, голуби породы алтайский шалевый не могут самостоятельно кормить птенцов из-за очень короткого клюва, поэтому их выкармливает другая порода — американская кормилка. А если птицы не могут высидеть яйца, то их подкладывают к почтовым голубям, которые являются «сиделками».

Также голубеводство требует больших затрат. Помимо свободного вольера, птицам нужна хорошая смесь злаков и трав. Например, мешок пшеницы 5 кг стоит около 800 рублей, а горох, рапс, семя льна — 1000 рублей за мешок. Следует учитывать и затраты на ветеринарные препараты — витамины для улучшения перьевого окраса и укрепления скелета. Их дают голубям во время племенного сезона, когда они высиживают яйца.

Голуби. Дмитрий Лямзин.

Никита Дрянев,

заведующий питомником голубей:

Увлечение не из дешевых. Проще держать канарейку — она килограмм разнотравья, который стоит 50 рублей, будет есть месяц. А тут затраты внушительные, зависят от количества голубей и качества содержания.

Голуби и бизнес

Многие заводчики отмечают, что на птицах очень трудно построить прибыльный бизнес. Это связано с тем, что профессиональных голубеводов становится все меньше. Поэтому они чаще всего торгуют голубями в своем сообществе.

Цены на голубей могут колебаться от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Стоимость определяется согласно стандартам совета голубеводов. Каждый заводчик знает, что у породы алтайский монах есть «черный глаз», а у алтайского шалевого в хвостовом оперении должна быть «белая лента» — все это особенности оперения. И чем больше голубь соответствует установленному стандарту, тем выше на него цена.

Голуби и люди. Дмитрий Лямзин

Обращают внимание и на возраст. Молодых голубей ценят меньше, так как у них еще не сформировано оперение. У взрослых птиц оно заметно лучше и буквально блестит, поэтому на них спрос выше. Но даже высокие цены не останавливают голубеводов.

Никита Дрянев,

заведующий питомником голубей:

Поверьте мне, если голубевод приедет к своему коллеге и увидит птиц, то он никогда пустым не уедет. Бывает даже так, что люди готовы отдать последние деньги, лишь бы забрать вон того голубя, которым им понравился. А если не получится, то они будут ходить месяцами к продавцу и клянчить.

Новичкам голубевод Андрей Герасименко советует покупать пернатых на птичьем рынке. А для покупки более редких пород лучше обратиться к опытному заводчику.

Приобретать голубей, например, на «Авито» следует осторожно. Дело в том, что продавцы размещают объявления со сравнительно низкими ценами: от 300 до 2000 рублей. Однако это ненастоящая цена. Ее специально занижают, чтобы привлечь внимание покупателя, а затем продать голубей дороже.

Голубь. Предоставлено altapress.ru.

Голубеводство сейчас

Развитие голубеводства в России в наши дни проходит не так быстро, как того хотелось бы его деятелям. Голубеводами становятся люди в 40−50 лет, а молодое поколение ими почти не интересуется.

Игорь Марискин,

директор краевого детского экологического центра:

Молодежь перестала проявлять интерес, это стало немодно. Хотя в моем детстве многие мальчики держали у себя голубей. Но сейчас у детей насыщенная жизнь в плане получения информации. Они все больше времени проводят в гаджетах.

Нельзя сказать, что разведение голубей приходит в упадок. Количество питомников заметно сократилось, однако существующие намного улучшились: изменились вольеры, появились витаминные добавки. Специалисты мечтают, что массовый интерес снова вернется, но все не так просто.

Из-за того что увлечение требует больших денежных вложений, его может позволить себе не каждый. Поэтому голубеводство из массового занятия превращается в элитарное.

Юлия Дильман