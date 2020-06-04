Как барнаульский монах оказался в клетке: голубеводство на Алтае с ценами, заводчиками и мечтами

Секрет очарования
Разведение и дрессировку голубей называют голубеводством, а людей, занимающихся этим, — голубеводами. Один из них — директор краевого детского экологического центра Игорь Марискин. Сколько он себя помнит, любил различных жучков, птиц и животных. А в селе Лебяжье мог часами лежать около водоема и наблюдать за его обитателями. Но особенное место в сердце Марискина занимали голуби.
А сейчас Игорь стал прививать эту любовь воспитанникам в краевом детском экологическом центре. Занятия проходят в созданном при центре питомнике голубей, в котором живут представители около 100 разных пород.
Около 800 пород голубей выведено в мире на сегодняшний день.
В чем же секрет очарования этих пернатых? По мнению Игоря Марискина, голуби — это птицы домашние, которые любят людей. Они рады съесть угощение с руки и не будут возражать, если их возьмут подержать. Также они отличаются верностью и дружелюбным характером.
Игорь Марискин,
директор краевого детского экологического центра:
Задача нашего центра — найти увлеченных детей и в нужный момент дать им в руки птиц, показать их, а в голову заложить знания. Если этого не сделать вовремя, то голубеводство может просто уйти из жизни.
Голуби.
Дмитрий Лямзин.
Не просто обычная птица
В питомнике детского центра разводят декоративных голубей. Визитной карточкой голубеводов Алтайского края являются породы алтайский шалевый и барнаульский монах. Декоративное разведение отличается тем, что такие птицы не умеют летать и имеют очень короткий клюв. Это результат селекции.
Справка
Уникальные декоративные породы голубей, живущих в питомнике:
- кишкунфеледьхазский турман;
- итальянская чайка;
- китайская чайка;
- кудрявые голуби;
- сибирский белый статный.
Также в мире существуют и другие направления разведения птиц. В России наиболее развито бойное голубеводство. Его особенность в том, что бойные голуби во время полета совершают невероятно красивые кувырки, которые сопровождаются хлопком крыльев. Этот хлопок и называют боем. Массово бойное направление развито в Кузбассе.
А менее всего в стране популярно разведение мясных голубей, пригодных для пищи. Вместо того чтобы оказаться в духовке, мясные голуби — штрассер и римский великан — стали у нас декоративными.
Что примечательно, голуби разных пород должны содержаться в отдельных вольерах. Эту необходимость объяснил барнаульский голубевод Андрей Герасименко.
Андрей Герасименко,
голубевод:
Размещение птиц в отдельных вольерах выглядит эстетично и минимизирует возможность скрещивания разных пород. Ведь, как и у людей, у них есть активные особи мужского пола, которые при любом удобном случае хотят приударить за чужой голубкой.
Разносторонний уход
Уход за голубями весьма непрост. Заводчик не только кормит подопечных и ухаживает за ними, но и занимается научной деятельностью. Он должен знать правила генетики и селекции, быть ветеринаром и уметь оказать первую помощь.
Как эти знания применяются на практике, рассказал заведующий питомником при детском центре Никита Дрянев. Так, голуби породы алтайский шалевый не могут самостоятельно кормить птенцов из-за очень короткого клюва, поэтому их выкармливает другая порода — американская кормилка. А если птицы не могут высидеть яйца, то их подкладывают к почтовым голубям, которые являются «сиделками».
Также голубеводство требует больших затрат. Помимо свободного вольера, птицам нужна хорошая смесь злаков и трав. Например, мешок пшеницы 5 кг стоит около 800 рублей, а горох, рапс, семя льна — 1000 рублей за мешок. Следует учитывать и затраты на ветеринарные препараты — витамины для улучшения перьевого окраса и укрепления скелета. Их дают голубям во время племенного сезона, когда они высиживают яйца.
Никита Дрянев,
заведующий питомником голубей:
Увлечение не из дешевых. Проще держать канарейку — она килограмм разнотравья, который стоит 50 рублей, будет есть месяц. А тут затраты внушительные, зависят от количества голубей и качества содержания.
Голуби и бизнес
Многие заводчики отмечают, что на птицах очень трудно построить прибыльный бизнес. Это связано с тем, что профессиональных голубеводов становится все меньше. Поэтому они чаще всего торгуют голубями в своем сообществе.
Цены на голубей могут колебаться от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Стоимость определяется согласно стандартам совета голубеводов. Каждый заводчик знает, что у породы алтайский монах есть «черный глаз», а у алтайского шалевого в хвостовом оперении должна быть «белая лента» — все это особенности оперения. И чем больше голубь соответствует установленному стандарту, тем выше на него цена.
Обращают внимание и на возраст. Молодых голубей ценят меньше, так как у них еще не сформировано оперение. У взрослых птиц оно заметно лучше и буквально блестит, поэтому на них спрос выше. Но даже высокие цены не останавливают голубеводов.
Никита Дрянев,
заведующий питомником голубей:
Поверьте мне, если голубевод приедет к своему коллеге и увидит птиц, то он никогда пустым не уедет. Бывает даже так, что люди готовы отдать последние деньги, лишь бы забрать вон того голубя, которым им понравился. А если не получится, то они будут ходить месяцами к продавцу и клянчить.
Новичкам голубевод Андрей Герасименко советует покупать пернатых на птичьем рынке. А для покупки более редких пород лучше обратиться к опытному заводчику.
Приобретать голубей, например, на «Авито» следует осторожно. Дело в том, что продавцы размещают объявления со сравнительно низкими ценами: от 300 до 2000 рублей. Однако это ненастоящая цена. Ее специально занижают, чтобы привлечь внимание покупателя, а затем продать голубей дороже.
Голубеводство сейчас
Развитие голубеводства в России в наши дни проходит не так быстро, как того хотелось бы его деятелям. Голубеводами становятся люди в 40−50 лет, а молодое поколение ими почти не интересуется.
Игорь Марискин,
директор краевого детского экологического центра:
Молодежь перестала проявлять интерес, это стало немодно. Хотя в моем детстве многие мальчики держали у себя голубей. Но сейчас у детей насыщенная жизнь в плане получения информации. Они все больше времени проводят в гаджетах.
Нельзя сказать, что разведение голубей приходит в упадок. Количество питомников заметно сократилось, однако существующие намного улучшились: изменились вольеры, появились витаминные добавки. Специалисты мечтают, что массовый интерес снова вернется, но все не так просто.
Из-за того что увлечение требует больших денежных вложений, его может позволить себе не каждый. Поэтому голубеводство из массового занятия превращается в элитарное.
Юлия Дильман