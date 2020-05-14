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Жизнь

Раненая чайка «долетела» до страусиной фермы в Барнауле вместе с водителем грузовика

Раненая чайка, которую год выхаживали в Омске и пригласили в Алтайский край, добралась до Барнаула, сообщает ГТРК «Алтай».

Раненая чайка едет на Алтай.
Раненая чайка едет на Алтай.
кадр из видео.

Чайку спасли воспитанники омского интерната для инвалидов. Пьяный мужчина хотел свернуть ей голову.

Спасители отправили птицу в ветеринарную клинику, а после забрали домой и поселили на мансарде — давали лекарства с ложечки и ставили уколы.

Отпустить на волю не получилось — птица, которую назвали Красотка, не могла высоко взлететь. Тогда попытались устроить ее в зоопарк или питомник, но везде получили отказ.

Согласились только в Алтайской организации помощи диким животным «Ноев ковчег». Но возникла другая сложность — из-за коронавируса закрыли границы между регионами.

В аккаунте «Вестей Алтая» опубликовали пост с поиском волонтеров. И чайка «полетела» на Алтай в кабине грузовика — фурам проезд не запретили.

Путь в 900 километров занял полтора дня. В Барнауле чайку встретил известный ветеринар Артем Кучер, который пригласил Красотку на ПМЖ.

После осмотра в ветклинике, чайку привезли на новоселье — теперь ее дом на страусиной ферме в пригороде Барнаула.

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