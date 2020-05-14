Раненая чайка «долетела» до страусиной фермы в Барнауле вместе с водителем грузовика

Чайку спасли воспитанники омского интерната для инвалидов. Пьяный мужчина хотел свернуть ей голову.
Спасители отправили птицу в ветеринарную клинику, а после забрали домой и поселили на мансарде — давали лекарства с ложечки и ставили уколы.
Отпустить на волю не получилось — птица, которую назвали Красотка, не могла высоко взлететь. Тогда попытались устроить ее в зоопарк или питомник, но везде получили отказ.
Согласились только в Алтайской организации помощи диким животным «Ноев ковчег». Но возникла другая сложность — из-за коронавируса закрыли границы между регионами.
В аккаунте «Вестей Алтая» опубликовали пост с поиском волонтеров. И чайка «полетела» на Алтай в кабине грузовика — фурам проезд не запретили.
Путь в 900 километров занял полтора дня. В Барнауле чайку встретил известный ветеринар Артем Кучер, который пригласил Красотку на ПМЖ.
После осмотра в ветклинике, чайку привезли на новоселье — теперь ее дом на страусиной ферме в пригороде Барнаула.