Голого прокурора с четырьмя бутылками пива задержали по дороге в парк

Инцидент произошел в польском городе Свидница на юго-востоке страны.
«Мужчина ходил по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. После полностью обнаженный прокурор бродил по улицам и шел в парк», — отмечает агентство.
Местные жители сообщили в полицию, после чего мужчину задержали за непристойное поведение.
Районного прокурора отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас для него избирают меру наказания.
Прокурору могут сделать выговор, уменьшить ему зарплату или снять с занимаемой должности.
Ранее в Крыму голая москвичка напала на наряд полиции.