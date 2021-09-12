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Жизнь

Голого прокурора с четырьмя бутылками пива задержали по дороге в парк

В Польше задержали пьяного прокурора, разгуливающего по улицам без одежды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Голый прокурор гулял по городу в Польше.
Голый прокурор гулял по городу в Польше.
twitter.com/rianru со ссылкой на dailymail.co.uk.

Инцидент произошел в польском городе Свидница на юго-востоке страны.

«Мужчина ходил по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. После полностью обнаженный прокурор бродил по улицам и шел в парк», — отмечает агентство.

Местные жители сообщили в полицию, после чего мужчину задержали за непристойное поведение.

Районного прокурора отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас для него избирают меру наказания.

Прокурору могут сделать выговор, уменьшить ему зарплату или снять с занимаемой должности.

Ранее в Крыму голая москвичка напала на наряд полиции.

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