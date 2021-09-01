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Происшествия

Голая москвичка напала на наряд полиции в Крыму

В Феодосии двое туристов из Москвы получили административные штрафы за неповиновение сотрудникам полиции.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Одна из привлеченных к ответственности, будучи обнаженной, напала на наряд полиции, сообщает РИА Новости.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. При составлении протоколов он оскорблял полицейских и попытался скрыться. Но его задержали.

В это время к наряду полиции подбежала также нетрезвая обнаженная женщина, которая, как оказалось, была бывшей супругой водителя.

Полицейские купили женщине халат и забрали обоих дебоширов в отделение, пишет bfm.ru.

Протрезвев, туристы признали вину и получили административный штраф.

Ранее голый мужчина разгуливал по нагорной части Барнаула.

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