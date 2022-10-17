17 октября
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Жизнь

Гололед, снег и заморозки до -7. Какая погода будет в Алтайском крае 18−20 октября

Заморозки и гололед постепенно осваиваются в Алтайском крае, а плюсовые температуры начинают сходить на «нет». Какая погода будет 18−20 октября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снежинка.
Снежинка.
CC0

Погода в Алтайском крае 18−20 октября

Ночью 18 октября в Алтайском крае ожидается температура −1…+4 градусов. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер будет западный, 6−11 м/с.
Днем потеплеет до +5…+10 градусов. В большинстве районов возможен дождь.

Ночью 19 октября в регионе вероятны +2…+3 (местами до -7) градусов — с мокрым снегом и гололедом, а днем +6…+11 градусов — с дождем и утренним туманом.

Ночью 20 октября градусник покажет −1…−6 (по западу до +4) градусов, в днем +9…+14 градусов. Синоптики также прогнозируют небольшие дожди.

Птица, холод, погода.
Птица, холод, погода.
СС0

Погода в Барнауле 18−20 октября

Ночью 18 октября столбик термометра в Барнауле достигнет +1…+3 градусов, а днем +6…+8 градусов. Временами возможны небольшие дожди. Ветер будет западный, до 11 м/с.

Ночью 19 октября ожидаются −1…+1 градусов. Днем потеплеет до +6…+8 градусов, но обещают небольшой дождь.

Ночью 20 октября вероятна температура −1…−3 градусов, а днем +9…+11 градусов.
Кстати, во второй половине дня снова пройдет дождь.

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