Гололед, снег и заморозки до -7. Какая погода будет в Алтайском крае 18−20 октября

Заморозки и гололед постепенно осваиваются в Алтайском крае, а плюсовые температуры начинают сходить на «нет». Какая погода будет 18−20 октября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 18−20 октября

Ночью 18 октября в Алтайском крае ожидается температура −1…+4 градусов. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер будет западный, 6−11 м/с.

Днем потеплеет до +5…+10 градусов. В большинстве районов возможен дождь.

Ночью 19 октября в регионе вероятны +2…+3 (местами до -7) градусов — с мокрым снегом и гололедом, а днем +6…+11 градусов — с дождем и утренним туманом.

Ночью 20 октября градусник покажет −1…−6 (по западу до +4) градусов, в днем +9…+14 градусов. Синоптики также прогнозируют небольшие дожди.

Птица , холод , погода. СС0

Погода в Барнауле 18−20 октября

Ночью 18 октября столбик термометра в Барнауле достигнет +1…+3 градусов, а днем +6…+8 градусов. Временами возможны небольшие дожди. Ветер будет западный, до 11 м/с.

Ночью 19 октября ожидаются −1…+1 градусов. Днем потеплеет до +6…+8 градусов, но обещают небольшой дождь.

Ночью 20 октября вероятна температура −1…−3 градусов, а днем +9…+11 градусов.

Кстати, во второй половине дня снова пройдет дождь.