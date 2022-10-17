17 октября
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Жизнь

«Удача вас не покинула». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя очищения. От привязанностей, зависти, токсинов, проволочек. Не напрягайте зрение, берегите кожу, мочеполовую систему. Вовремя отдыхайте», — советует читателям барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Клевер. Нейросеть.
Клевер. Нейросеть.
altapress.ru.

Убрать любые препятствия в жизни с помощью одних только слов способны Раки, отмечает Светлана Черемисина. Девам в этом отношении повезло не так сильно. «Следите за питанием и внешним видом. Не заедайте эмоции. Если кто-то вас расстроил, не спешите сразу реагировать на ситуацию. Дайте себе время», — советует астропсихолог.

Рыб она просит не суетиться. «Удача вас не покинула. Это временное явление. Ваши враги, сами того не желая, помогут вам распутать трудности ситуации», — говорит Светлана Черемисина.

Не делать поспешных выводов и провести неделю в тихой домашней обстановке она советует Овнам, которым будет сложно собраться в кучу. Тоже собеседница предлагает сделать и Львам, которым захочется больше внимания, чем обычно.

Заняться своим здоровьем или здоровьем питомцев потребуется Скорпионам и Тельцам. Последним также не стоит включаться в конфликты и брать кредиты.

Не ругаться со второй половиной и детьми нужно Водолеям и Близнецам соответственно. Хоть это и не просто, окружите их заботой и поддержкой, говорит астропсихолог.

Стрельцам она пророчит новые перспективы. «Получится расставить верные приоритеты, справиться с чрезмерными амбициями. А вот Весам стоит отдохнуть и отпустить ситуацию. Не принимайте решений. У вас не получится оценить происходящее объективно, трезво, разумно, со всех сторон», советует Светлана Черемисина.

Гора свалится с плеч Козерогов, несмотря на это им нужно быть внимательными. «Непредвиденные обстоятельства могут нарушить ваши планы», — заключает эксперт.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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