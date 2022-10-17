17 октября
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Жизнь

Почему осень приходит на Алтай позже, рассказала синоптик

Осень теперь приходит в Алтайский край позднее, поскольку увеличились среднемесячные температуры, рассказала «Толку» начальник по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

На Алтае выросли среднемесячные температуры, кроме января, отметила Сырых. Такой вывод синоптики сделали из наблюдений за погодой с 1990 по 2020 год.

Май прибавил 1 градус (с +11,8 до +12,8 градуса), октябрь — 1,6 градуса (с +2,5 до 4,1 градуса).

При этом январь стал холоднее на 0,3 градуса (с -15,8 до -16,1 градуса).

«Если раньше старт (осени) в Алтайском крае, как правило, приходился на конец августа, то теперь метеорологическое начало осени совпадает с календарем — то есть 1 сентября», — уточнила Людмила Сырых.

Зима в регионе обычно начинается в первых числах ноября, метеорологическая весна — 30 марта (вместо первой декады апреля), а лето — в первой декаде июня.

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