Почему осень приходит на Алтай позже, рассказала синоптик

Осень теперь приходит в Алтайский край позднее, поскольку увеличились среднемесячные температуры, рассказала « Толку » начальник по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

На Алтае выросли среднемесячные температуры, кроме января, отметила Сырых. Такой вывод синоптики сделали из наблюдений за погодой с 1990 по 2020 год.

Май прибавил 1 градус (с +11,8 до +12,8 градуса), октябрь — 1,6 градуса (с +2,5 до 4,1 градуса).

При этом январь стал холоднее на 0,3 градуса (с -15,8 до -16,1 градуса).

«Если раньше старт (осени) в Алтайском крае, как правило, приходился на конец августа, то теперь метеорологическое начало осени совпадает с календарем — то есть 1 сентября», — уточнила Людмила Сырых.

Зима в регионе обычно начинается в первых числах ноября, метеорологическая весна — 30 марта (вместо первой декады апреля), а лето — в первой декаде июня.