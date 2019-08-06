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Жизнь

Головокружительные гонки дрона сняли на видео

29-летний Стил Дэвис из Атланты так хорошо научился управлять дроном, что под его чутким руководством летательный аппарат может совершать невероятные маневры.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Беспилотник пролетает сквозь узкие проемы, и при этом остается невредимым.

Гонки своего беспилотника Стил снял на видео, и от его просмотра может стать не по себе.

По словам пилота, требуется много внимания и практики, чтобы понять, как дрон будет реагировать на команды в различных ситуациях, пишет mail.ru.

В апреле 2018 года первый беспилотник «Почты России» вместе с посылкой врезался в жилой дом.

В торжественном запуске аппарата принимали участие глава Бурятии и генеральный директор «Почты России».

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