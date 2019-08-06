Головокружительные гонки дрона сняли на видео

29-летний Стил Дэвис из Атланты так хорошо научился управлять дроном, что под его чутким руководством летательный аппарат может совершать невероятные маневры.

Беспилотник пролетает сквозь узкие проемы, и при этом остается невредимым.

Гонки своего беспилотника Стил снял на видео, и от его просмотра может стать не по себе.

По словам пилота, требуется много внимания и практики, чтобы понять, как дрон будет реагировать на команды в различных ситуациях, пишет mail.ru.

В апреле 2018 года первый беспилотник «Почты России» вместе с посылкой врезался в жилой дом.

В торжественном запуске аппарата принимали участие глава Бурятии и генеральный директор «Почты России».