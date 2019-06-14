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Жизнь

Головокружительные прыжки экстремалов в бездну сняли на видео

С помощью своего беспилотника Ян Верхарен создал головокружительное видео прыжков бейсджамперов со 106-метровой скалы в Колорадо.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Дрон сопровождал экстремалов, прыгающих с вершины в пропасть, и снял захватывающие кадры их невероятного полета над землей, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что с дрона сняли грандиозное видео открытия шлюзов кольцевой плотины.

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