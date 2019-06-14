Головокружительные прыжки экстремалов в бездну сняли на видео

Дрон сопровождал экстремалов, прыгающих с вершины в пропасть, и снял захватывающие кадры их невероятного полета над землей, пишет mail.ru.
Ранее сообщалось, что с дрона сняли грандиозное видео открытия шлюзов кольцевой плотины.
С помощью своего беспилотника Ян Верхарен создал головокружительное видео прыжков бейсджамперов со 106-метровой скалы в Колорадо.
Дрон сопровождал экстремалов, прыгающих с вершины в пропасть, и снял захватывающие кадры их невероятного полета над землей, пишет mail.ru.
Ранее сообщалось, что с дрона сняли грандиозное видео открытия шлюзов кольцевой плотины.
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