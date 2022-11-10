Голубь просто красавчик: корреспонденты altapress.ru показали, как выглядят барнаульские парки зимой

Парки под снегом выглядят, конечно, завораживающе. Дорожки замело, елочки укутало. Людей, которые уплетают мороженое на лавочках, поубавилось. Корреспонденты altapress.ru не смогли пройти мимо и сфотографировали, как выглядят заснеженные парки, которые развлекали барнаульцев жарким летом 2022 года.

Зимний «Центральный» парк слегка мрачноват. Недавно его закрыли, чтобы подготовить к новогодним торжествам. Барнаульцы уже навострили лыжи на праздник.

«Центральный парк». Алиса Краюшкина. Центральный парк зимой. Алиса Краюшкина. Центральный парк зимой. Алиса Краюшкина. Центральный парк зимой. Алиса Краюшкина. Центральный парк зимой. Алиса Краюшкина.

А вот белоснежный и обновленный «Юбилейный». Парк ремонтируют, но по нему можно прогуляться. До холодов в нем успели поставить лавочки, фонари, уложить асфальт и установить видеонаблюдение.

Без белочек фотосессия не обошлась.

«Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова. «Юбилейный» парк. Анастасия Павлова.

«Изумрудный», в котором барнаульцы протанцевали все лето под «Ласковый май» на Дискотеке 80-х, под снегом выглядит также привлекательно. Кстати, в парковый пруд зальют воду.

Ранее мы рассказывали, что в Барнауле хотят построить 10 новых парков.