В Юбилейном парке в Барнауле подключили фонари

В барнаульском парке «Юбилейный» 30 октября установили и подключили 100 фонарей для уличного освещения, сообщила пресс-служба администрации города.

В «Юбилейном» завершили первый этап благоустройства и установили фонари. Парк облагораживают по нацпроекту «Жилье и городская среда» и муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Ранее подрядчик «СК Город» отремонтировал арку на входе в парк, убрал сорняки, поросли и аварийный деревья. Также в «Юбилейном» уложили плитку и асфальт на центральной аллее, построили площадку, которую будут использовать для выступлений на праздниках.

На аллее поставили скамьи и урны, высадили молодые деревья. Ранее по всей территории установили видеонаблюдение.

Напомним, на благоустройство выделили более 82 млн. Всего на «Юбилейный» потратят почти 100 млн рублей.

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