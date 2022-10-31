31 октября
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Жизнь

В Юбилейном парке в Барнауле подключили фонари

В барнаульском парке «Юбилейный» 30 октября установили и подключили 100 фонарей для уличного освещения, сообщила пресс-служба администрации города.

Фонари подключили в "Юбилейном" парке.
Фонари подключили в "Юбилейном" парке.
Пресс-служба Барнаула.

В «Юбилейном» завершили первый этап благоустройства и установили фонари. Парк облагораживают по нацпроекту «Жилье и городская среда» и муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Ранее подрядчик «СК Город» отремонтировал арку на входе в парк, убрал сорняки, поросли и аварийный деревья. Также в «Юбилейном» уложили плитку и асфальт на центральной аллее, построили площадку, которую будут использовать для выступлений на праздниках.

На аллее поставили скамьи и урны, высадили молодые деревья. Ранее по всей территории установили видеонаблюдение.

Напомним, на благоустройство выделили более 82 млн. Всего на «Юбилейный» потратят почти 100 млн рублей.

Как сделать красивые осенние фотографии осенью в «Юбилейном» — в подборке altapress.ru.

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