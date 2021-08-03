Голубь в медицинской маске прогулялся по Кемерово и полетел «на вакцинацию»

Кемеровчанин отметил, что теперь в городе даже птицы соблюдают режим антиковидных ограничений.
«Вот вы говорите „маски надо надевать, никуда без масок не пускают“. Смотрите, у нас даже птицы в масках», — сказал автор видео.
На кадрах голубь, который хоть и запутался в медицинской маске, но формально все же в маске.
«Я сейчас досниму видео и попытаюсь его поймать для того, чтобы снять маску», — добавил кемеровчанин.
В комментариях к записи отметили, что даже голубь в курсе масочного режима, а также предположили, что птица полетела на вакцинацию.
Ранее в Кемеровской области голодных сибиряков попросили оставить птиц в покое и поискать еду без перьев