Голубь в медицинской маске прогулялся по Кемерово и полетел «на вакцинацию»

Житель Кемерова запечатлел на видео голубя, гулявшего в медицинской маске в разгар новой волны пандемии коронавируса, сообщает Sibnet.ru .

Кемеровчанин отметил, что теперь в городе даже птицы соблюдают режим антиковидных ограничений.

«Вот вы говорите „маски надо надевать, никуда без масок не пускают“. Смотрите, у нас даже птицы в масках», — сказал автор видео.

На кадрах голубь, который хоть и запутался в медицинской маске, но формально все же в маске.

«Я сейчас досниму видео и попытаюсь его поймать для того, чтобы снять маску», — добавил кемеровчанин.

В комментариях к записи отметили, что даже голубь в курсе масочного режима, а также предположили, что птица полетела на вакцинацию.

Ранее в Кемеровской области голодных сибиряков попросили оставить птиц в покое и поискать еду без перьев