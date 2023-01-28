Altapress.ru показывает, на каких горках барнаульцы катались в прошлом веке, а на каких — «рассекают» сегодня.
Горка на Обском бульваре, 1960 годы.
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Международный день снежных горок ежегодно отмечают 28 января. В первый год празднования участие приняли всего 20 стран — тех, в которых преимущественно развит зимний спорт.
Горка, 1950 годы.
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Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей, 1950 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей, 1950 годы.
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Площадь перед кинотеатром «Россия», 1986−1987 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Горка, 1950 годы.
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Открытие новогодней елки на пл. Сахарова, год неизвестен.
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Дети катаются на санях, год неизвестен.
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Снежные горки в Барнауле были довольно высокими, пока не ввели ГОСТ на строительство скользких конструкций.
Начиная с 2000 года горки в городе стали попроще. Без куполов в виде лиц, например, и гораздо ниже.
Зато ледяные серпантины появились во многих местах города — например, знаменитая и многими любимая горка дедушки Славы.
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