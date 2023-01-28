28 января
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Жизнь

Гоняли на пакетах, рюкзаках и картонках. Какими были снежные горки Барнаула — тогда и сейчас

Altapress.ru показывает, на каких горках барнаульцы катались в прошлом веке, а на каких — «рассекают» сегодня.

Горка на Обском бульваре, 1960 годы.
Горка на Обском бульваре, 1960 годы.
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Международный день снежных горок ежегодно отмечают 28 января. В первый год празднования участие приняли всего 20 стран — тех, в которых преимущественно развит зимний спорт.

Горка, 1950 годы.
Горка, 1950 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей, 1950 годы.
Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей, 1950 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей, 1950 годы.
Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей, 1950 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Площадь перед кинотеатром &quot;Россия&quot;, 1986-1987 годы.
Площадь перед кинотеатром «Россия», 1986−1987 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Горка, 1950 годы.
Горка, 1950 годы.
retro. moi-barnaul.ru
Открытие новогодней елки на пл. Сахарова, год неизвестен.
Открытие новогодней елки на пл. Сахарова, год неизвестен.
retro. moi-barnaul.ru
Дети катаются на санях, год неизвестен.
Дети катаются на санях, год неизвестен.
retro. moi-barnaul.ru

Снежные горки в Барнауле были довольно высокими, пока не ввели ГОСТ на строительство скользких конструкций.

Начиная с 2000 года горки в городе стали попроще. Без куполов в виде лиц, например, и гораздо ниже.

Зато ледяные серпантины появились во многих местах города — например, знаменитая и многими любимая горка дедушки Славы.

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