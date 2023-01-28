Altapress.ru показывает, на каких горках барнаульцы катались в прошлом веке, а на каких — «рассекают» сегодня.

Международный день снежных горок ежегодно отмечают 28 января. В первый год празднования участие приняли всего 20 стран — тех, в которых преимущественно развит зимний спорт.

Горка , 1950 годы. retro. moi-barnaul.ru Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей , 1950 годы. retro. moi-barnaul.ru Меланжевый парк. Берега озера зимой служили горкой для детей , 1950 годы. retro. moi-barnaul.ru Площадь перед кинотеатром «Россия», 1986−1987 годы. retro. moi-barnaul.ru Горка , 1950 годы. retro. moi-barnaul.ru Открытие новогодней елки на пл. Сахарова , год неизвестен. retro. moi-barnaul.ru Дети катаются на санях , год неизвестен. retro. moi-barnaul.ru

Снежные горки в Барнауле были довольно высокими, пока не ввели ГОСТ на строительство скользких конструкций.

Начиная с 2000 года горки в городе стали попроще. Без куполов в виде лиц, например, и гораздо ниже.

Зато ледяные серпантины появились во многих местах города — например, знаменитая и многими любимая горка дедушки Славы.