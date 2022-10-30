30 октября
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Жизнь

Горкостроителю дедушке Славе исполнилось 75 лет — за что его «Ледянку» так полюбили барнаульцы

Вячеславу Замышляеву, или дедушке Славе исполнилось 75 лет. Барнаульцы любят его за знаменитую горку «Ледянку», которую, к сожалению, снесли в 2022 году. Altapress.ru поздравляет Вячеслава Замышляева и вспоминает о том, как он строил горку.

Горка Ледянка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.
Горка Ледянка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.

Горка деды Славы

Вячеслав Замышляев строил горки для детей треть своей жизни. Его творения стали уже городской достопримечательностью. В народе ее прозвали ласково «горкой от деды Славы». Именно такую табличку рядом поставил однажды сам Вячеслав Николаевич.

«Сколько себя помню, отец всегда детям горки строил, даже в самые трудные годы, — рассказывал младший Вячеслав Замышляев altapress.ru в 2012 году. — Лет тридцать, как он их строит, это точно. Это его главное хобби».

Первую горку Вячеслав Замышляев построил на ул. Балтийской. Однако ЖЭУ не понравилось, что вокруг нее всегда толпится много народу, и мужчине пришлось снести горку бульдозером.

Новую он построил в 2003 году на улице Вербной, за городом.

Горка Ледянка на карте.
Горка Ледянка на карте.
«Яндекс.Карты».

Строили всем районом

На строительство новой горки снег собирали всем «соседским миром». Так продолжалось два года, а после пыл жильцов угас, и дедушка Слава продолжил радовать детей один.

«Когда снег стало собирать сложнее, решил привезти грунт. Цемент завез, чтобы укрепить берег и сделать ступеньки на горках. Стал машины, которые песок на выброс везли, сюда заворачивать. Однажды даже прокуратура сюда приехала — подумали, что здесь мусор строительный выкидывают», — рассказывал мужчина altapress.ru в 2012 году.

Последние три года его дело продолжали последователи.

Горка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.
Горка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.

Угрозы демонтажа

В 2017 году власти города потребовали демонтировать насыпь до 1 мая, угрожая судом. На Замышляевых тогда жаловались соседи, якобы они складируют строительный мусор в неположенном месте.

Тогда после публикации altapress.ru и народных возмущений власти отказались от решения и пообещали сохранить горку.

Однако сноса «Ледянки» стал добиваться бизнесмен Алексей Ильиных, который живет по соседству с сооружением. Он заявил, что ему мешал шум.

Прощай, горка

В 2022 местный житель собрал подписи соседей и добился через суд, чтобы горку демонтировали. Она закончила свое существование под колесами бульдозера. Теперь там будет только тишина.

Власти обещали, что построят вместо нее новую, подальше от жилых домов.

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